El duro momento que atraviesa Fabiana Cantilo y llenó de preocupación a sus fans: “No pienso ocultar el dolor...”

Fabiana Cantilo abrió su corazón en redes sociales para contar el duro trance que está viviendo. Con la voz quebrada y visiblemente emocionada, reveló que tuvo que despedirse de su querida gata, quien formó parte de su familia durante años. “Va sin filtro porque no pienso ocultar el dolor”, arrancó el video que publicó en Instagram.

La artista mostró a su gatita en sus últimos momentos, acostada y ya sin fuerzas. Con la compañía de sus amigos y el apoyo de la veterinaria, decidió acompañarla con amor en ese tránsito final. “Está viva pero la vamos a poner a dormir hoy”, explicó entre lágrimas.

Más tarde, Cantilo grabó otra secuencia desde el jardín de su casa. “La vida es así para todos. Estamos cavando la tumba. Le vamos a poner un jazmín arriba”, narró mientras mostraba el lugar donde iba a descansar su mascota.

Fabiana Cantilo: la artista que no oculta su fragilidad

Conocida por su enorme talento y también por su honestidad emocional, Fabiana Cantilo eligió compartir este momento íntimo como una forma de sanar. “Ya la enterramos, ya lloramos como locos, ya le dieron la inyección, ya estoy acá”, dijo en un segundo video, donde se la ve rodeada de sus amigos. “Me acompañaron estos seres de luz que son mis amigos… no me olvido más”.

También aprovechó para agradecer a su veterinaria, la doctora Silvia, a quien definió como “lo más”. Con un nudo en la garganta, relató: “Lloramos todos… no me filmo llorando porque es como too much, y ella está volando en algún lugar mágico”.

Aunque se mostró preocupada por lo que pueda venir, confesando que teme deprimirse, el arte vuelve a ser su refugio. “Estoy un poco aterrada del día de mañana, de deprimirme mucho y no poder manejarlo… pero tener que presentarme en un show está buenísimo, yo quisiera tocar ya”, compartió Cantilo.

La mascota de Fabiana Cantilo.

Antes de cerrar el video, dejó un mensaje directo a sus seguidores: “Les quiero agradecer todos los mensajes, los estoy leyendo uno a uno. Los amo, gracias, gracias, gracias por estar ahí”.