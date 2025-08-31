El drástico cambio que tomó Telefe con La Voz Argentina 2025 ¿por el rating?

La Voz Argentina 2025 sale al aire todas las noches por Telefe y con la conducción de Nico Occhiato. El programa que busca la mejor voz del país, tiene de jurados a Lali Espósito, La Sole, Luck Ra y Miranda!. En esta nueva etapa buscan conquistar al público y por eso tomaron la decisión de un cambio en su grilla.

El reality está en la cuarta etapa, la de los playoffs, en donde todos los participantes que quedan por equipo cantan un tema, el coach salva a algunos, el resto va a voto telefónico. De allí, los menos votados quedan afuera de la competencia.

En cada programa hay emoción, risas, humor y enojo por parte del jurado y de los participantes. El programa de talentos es uno de los más visto en su franja horaria en la televisión argentina, aunque llega duras penas a los dos dígitos. No obstante, buscan aumentar los números para las siguientes etapas.

El cambio que realizó Telefe en La Voz Argentina 2025

Telefe anunció el drástico cambio que tomó en la programación como estrategia para subir el rating del programa de talentos. A partir de este lunes 1 de septiembre, La Voz Argentina 2025 comenzará a las 21.30 hs “la previa de la voz”.

Este mostrará material inédito que no sale al aire, como los ensayos, las preparaciones para salir a escena y la intimidad de los concursantes antes de subirse a cantar. Luego, dará paso al reality a las 21.45 hs con su programación habitual.

La estrategia de Telefe espera poder aumentar el rating a dos dígitos y ganarle a la competencia, que en las últimas semanas fue marcando la preferencia del público.

En el mismo horario está en El Trece “Buenas noches, familia” y después sigue el programa de Mario Pergolini “Otro día perdido”.

Teniendo en cuenta que antes del reality de talentos, Telefe tenía al frente Gran Hermano con picos elevados de audiencia a los que no logró volver.