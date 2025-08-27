Preocupación en Telefe por cuánto midió de rating el último programa de La Voz Argentina: ¿se cancela el reality?

La Voz Argentina volvió este año a la pantalla de Telefe con cambios que sorprendieron a todos. El conductor dejó de ser Marley para darle su lugar a Nico Occhiato. Mientras que de jurado están los Miranda!, La Sole, Lali Espósito y Luck Ra, el nuevo.

El reality de canto que busca la mejor voz del país conquista todas las noches al público con emoción, humor, música y enfrentamiento entre el jurado. Hasta el momento, ya pasaron tres etapas: las audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts, y ahora están en los playoffs.

En esta nueva etapa se enfrentan todos los participantes del mismo equipo, algunos son salvados por el coach, el resto va a voto telefónico y de estos, los menos votados quedan fuera de la competencia.

En cada nivel de la competencia hubo artistas populares invitados que acompañaron a los coaches en la preparación y elección de los participantes. Si bien el público se engancha, y genera gran repercusión en redes sociales, los números de la audiencia dicen la verdad.

La cuenta de X @realtimeRating que se encarga de develar el número de rating de todos los programas, mostró el pico máximo que alcanzó el programa en las últimas galas y esto sorprendió a todos.

Teniendo en cuenta que en Telefe antes de La Voz Argentina estaba Gran Hermano, el reality con mayor éxito de la televisión argentina, por lo que es complicado alcanzar el mismo nivel de audiencia.

“LaVozArgentina promedió 10.0 y consigue su marca más baja de la última semana, a una décima de hacer 1 dígito. Esta edición comenzó con un promedio de 18.1. Gran Hermano finalizó arriba de los 20.0″, escribió la cuenta de X sobre la preocupación en los números que presenta el reality de talento.

Según informó las últimas semanas fue bajando el número, y esto coincide con las etapas del reality, es decir, que lo que más audiencia tuvo fue las audiciones a ciegas y cuando había más concursantes.

Los números generan gran expectativa con el programa, ya que no se sabe cuándo terminará, si seguirá con su programación o el bajo rating implicará un cambio drástico.

En cuanto al programa del martes midió 11.7 según la cuenta @ptcrecargado, es decir que subió casi dos décimas, pero sigue sin alcanzar al reality de Santiago del Moro.