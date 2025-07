El dramático relato de Carmela Bárbaro al contar cómo le desvalijaron su departamento: “Alguien vendió un dato”

Carmela Bárbaro es una periodista argentina que lleva muchos años como panelista en programas de televisión tanto de espectáculos como de información general. La famosa vivió una difícil situación cuando llegó a su departamento y se encontró con la puerta violentada.

Desvalijaron el departamento de Carmela Bárbaro

La periodista fue víctima de un robo en su departamento ubicado en el barrio de Belgrano. El domingo por la tarde Carmela regresó a su hogar con su hijo menor después de pasar el día en la casa de su mamá y se encontró con una imagen desoladora.

Según relato la periodista en A la Tarde, de donde es panelista, al llegar a su casa con su hijo se encontró con la puerta violentada. Tres personas forzaron la entrada al departamento ubicado en el octavo piso, allí vive con sus hijos Elena y Manuel.

Carmela Bárbaro contó cómo fue el robo a su departamento

La periodista contó que los ladrones se llevaron algunos aparatos electrónicos y objetos de valor, pero lo que le llamó la atención fue el desastre que dejaron en el departamento tras revolver todo.

“Alguien vendió un dato que fue equivocado, revolvieron todo buscando plata”, reveló la periodista en el programa.

“Me barretearon la puerta. Yo estaba comiendo en la casa de mi mamá con mi hijo. No sé quién fue, pero no fue al voleo. Sabían que me había ido y que iba a tardar... Se llevaron muy pocas cosas, buscaban dinero... Yo creo que tenían un mal dato“, reflexionó la panelista.

“La play y el celular de mi hijo, algunas cositas de oro, el anillo de compromiso del abuelo de Gerardo...”, contó la famosa sobre los objetos de valor que se llevaron.

“No sé cómo entraron abajo... Hay una cámara en la puerta del edificio... No los amedrentó, sabían dónde estaba la cámara. La verdad que ahora estoy con consigna policial en la puerta, veremos hasta cuándo. Anoche dormí apenas tres horas. Me duele mucho el shock en el que están mis hijos. Yo no me puedo mover de acá”, expresó Carmela Bárbaro angustiada por la situación que vive con sus hijos.

Asimismo, la periodista contó cómo actuó cuando llegó a su casa y vio la puerta forzada: “Me di cuenta enseguida y no lo dejé entrar. El encargado se quedó con el nene y yo esperé a la policía. Vino policía científica. (Los delincuentes) Vinieron puntualmente a mi casa, acá en el edificio no hay otro reporte de nada. Me preocupa que sabían mis movimientos, que ese día no había nadie, que iba a tardar... Me dio mucho miedo la sensación de que podía haber llegado mi hija sola”.

En cuanto al dinero en efectivo que se llevaron, Carmela contó: “Lo único que había eran 200 dólares que le habían regalado a mi hija que cumplió 15 años... Pero bueno, todas cosas materiales. La idea que todos tenemos dólares en el colchón es bastante dañina. Claramente, la búsqueda era dinero”.