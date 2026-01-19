Romina Gaetani presentó una denuncia por violencia de género contra su expareja, Luis Cavanagh a fines de diciembre, y actualmente la Justicia investiga sobre la causa. La actriz fue asistida en un centro médico por hematomas que presentaba en su cuerpo. La famosa y el empresario se separaron en octubre del año pasado.

Tras su denuncia, se llevan a cabo investigaciones, registro de pruebas y de las cámaras de seguridad del country Tortugas Club, donde ocurrió el violento hecho por el que la actriz denunció a su ex.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh. Foto: web.

Después de días de pericias y trato con la Justicia por la causa contra su ex, la famosa reapareció en redes sociales y habló de cómo se siente en estos momentos de extrema vulnerabilidad.

“Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, expresó en una historia de su cuenta de Instagram.

El dolor de Romina Gaetani a días de conocerse el caso de violencia de género

Luego, la actriz contó que aún no está preparada para contar bien lo que pasó: “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias. Espero sepan comprender, aún no puedo hablar”.

“En estos casos el tiempo es necesario”, reflexionó la actriz sobre el duro momento que vive mientras se investiga en la causa contra su ex.

Se conocieron las imágenes de Romina Gaetani llegando a la guardia

Hace unos días, en el programa DDM mostraron imágenes inéditas del momento en que la actriz realiza la denuncia y luego va a la guardia por los golpes recibidos de su ex.

En uno de los videos puede leerse: “Fotograma del arribo de la víctima a la guardia”, la secuencia identifica el momento en que la actriz se presenta en el puesto de seguridad del country para solicitar asistencia.

Según indicó el periodista Martín Candalaft, las grabaciones muestran a Gaetani llegando al lugar en su camioneta y sin bajarse del vehículo. “Ella no se acerca caminando ni corriendo, sino que llega en su auto”, comentó.

La actriz declaró por más de tres horas en la Justicia y desmintió las versiones de su expareja.