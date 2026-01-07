El desgarrador testimonio de Romina Gaetani tras denunciar por violencia de género a Luis Cavanagh: “Me redujo, me volvió chiquita”

En la antesala de la llegada del Año Nuevo, una información generó un fuerte impacto en el ambiente artístico: Romina Gaetani había radicado una denuncia por violencia de género contra su ex pareja, el empresario Luis Cavanagh.

La presentación judicial se produjo tras una discusión de extrema tensión ocurrida en el domicilio de él, que derivó en la intervención de la Policía. Luego del episodio, la actriz fue trasladada a un hospital para que se constataran las lesiones y, el martes 30 de diciembre, dos días después de los hechos, se presentó nuevamente para ratificar la denuncia.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh. Foto: web.

Gaetani optó por mantener el silencio público sobre el episodio. De hecho, cumplió con una presentación que tenía prevista junto a La Bomba del Tiempo, aunque evitó hacer declaraciones o brindar detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, este miércoles 7 de enero, su amiga Fernanda Callejón compartió al aire un mensaje que la actriz le había enviado y que generó un fuerte impacto entre quienes lo escucharon.

Esto fue lo que dijo Romina Gaetani sobre la violencia de género que sufrió por Luis Cavanagh

Con un relato desgarrador, expresó el dolor que atravesaba en ese momento: “Estoy rota. Mi cabeza no encuentra palabras para procesar todo y llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima. La violencia hasta ese momento, siempre había sido verbal, pero fue escalando... lo peor es que lo sigo amando y sufro por eso”, reconoció.

En su testimonio, la actriz describió con crudeza la situación que atravesó y afirmó: “Él me redujo, me volvió chiquita... eso que siempre se habla pero que cuando nos toca, no podemos ver. Fue desintegrando mi autoestima, me revisaba el celular, me manipulaba y otros hechos irreproducibles que declaré con detalles en mi pericia psiquiátrica”.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh. Foto: web.

La causa continúa en etapa de investigación. En ese marco, el martes 6 de enero Romina Gaetani se presentó para someterse a las pericias psiquiátricas correspondientes y ampliar su declaración con precisiones sobre los hechos denunciados.