Romina Gaetani reapareció en público tras denunciar a su exnovio: la significativa canción que cantó

Romina Gaetani atravesó horas difíciles tras ser agredida por su exnovio y denunciarlo por violencia de género. Este lunes reapareció en público para participar del show de La Bomba de Tiempo, con una canción que más que una obra musical es una manifestación.

Romina Gaetani junto a su expareja, Luis Cavanagh. (Foto: Instagram)

Este martes, Gaetani debe presentarse en la Justicia para ratificar su denuncia por violencia de género contra Luis Cavanagh, su expareja. Unas horas antes pasó por el Konex para hacer lo que mejor sabe: desplegar parte de su arte.

Si bien había medios en la puerta del espacio cultural, la actriz prefirió no hablar para resguardar lo que deba decir en su declaración. No obstante, su abogado Ignacio Trimarco, sí le dio a LAM algunos detalles de cómo será la presentación de este martes.

“Mañana ella tiene una entrevista con el cuerpo interdisciplinario de peritos del Ministerio Público Fiscal que evaluarán el riesgo de la relación que puede ser leve, moderada o grave. Nosotros estamos a la espera para solicitar las medidas oportunas de acuerdo a la gravedad del caso”, dijo el abogado.

“Malo eres”

Durante la presentación que realizó este lunes en el Konex, en donde acompañó a La Bomba de Tiempo con una canción, Gaetani demostró toda su fuerza con una interpretación que representa el espanto que millones de mujeres viven a diario.

La canción elegida fue “Malo”, de Bebe, que describe una relación signada por la violencia machista y la fuerza de una mujer para salir de ese escenario.

La semana pasada Gaetani fue agredida por su exnovio en el country de Pilar en donde vive. Intervino la policía y la actriz pasó unas horas en observación. Si bien tenía hematomas en algunas partes del cuerpo, la internación estuvo relacionada con la crisis de nervios que presentaba. “Creo que el mayor daño es el emocional, el psicológico”, aseveró el abogado de la actriz este lunes.