Quién es Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani al que denunció por violencia de género

Romina Gaetani habría denunciado a su exnovio por violencia de género este fin de semana. Ángel de Brito contó que la famosa actriz fue internada por golpes, y ya fue dada de alta. Su expareja es Luis Cavanagh, de quien se separó en octubre de este año.

El nombre del empresario está en centro de la atención mediática luego que se conociera el hecho de violencia contra la actriz. Cavanagh es de perfil bajo y lejos del mundo del espectáculo.

El hombre tiene sus redes sociales en privado y no se conoce a qué rubro se dedica. Fue la actriz quien contó en varias oportunidades que a su expareja no le gusta la exposición y no es del ambiente.

Romina y Luis se conocieron en el verano del 2023-2024, en ese momento la actriz estaba realizando teatro en Carlos Paz con la obra Un plan perfecto. A los pocos meses, la famosa oficializó su relación y lo presentó en público.

“Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro”, contó Romina Gaetani sobre la convivencia flexible y a ocho meses de comenzar su relación en junio de 2024.

En octubre de este año, Romina Gaetani aseguró que estaba soltera y no dio más detalles de su relación con su ex.

Romina Gaetani habría denunciado a su expareja por violencia de género. Al presentarse en la comisaría la llevaron al hospital por las lesiones en cadera y brazos.

“Dice el parte policial: personal del Comando Pilar son comisionados por Sistema 911 al Tortugas Country Club por un hecho de violencia de género. Una vez en el lugar, se mantuvo entrevista con personal de seguridad quienes manifestaban que una femenina, la cual se encontraba nerviosa, había sido agredida por su pareja", leyó Ángel de Brito al aire de LAM.

“Ante ello se solicitó ambulancia y personal policial. Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, argentina, 48 años, actriz, soltera, DNI tanto, quien relató que su pareja era agresivo por celos. Por lo que se solicitó una ambulancia del SAME, que dispone el traslado porque se encontraba muy nerviosa hasta el Hospital Central de Pilar", informó el conductor sobre el parte policial.