El día que Marcelo Polino contó que le dijo a Wanda Nara que fuera a bañarse: “Vino sucia”

Mientras crece la polémica por los dichos vinculados al supuesto mal olor de la China Suárez, resurgió un video del periodista que compromete a la mediática.

24 de enero de 2026,

Luego de que volviera a circular la polémica por el supuesto “mal olor” atribuido a la China Suárez, un rumor que Wanda Nara había instalado en 2021 cuando estalló el WandaGate a partir de los presuntos comentarios de Mauro Icardi sobre el encuentro en París, las redes sociales reaccionaron con fuerza y se viralizó un video antiguo en el que Marcelo Polino hacía referencia a su higiene.

El fragmento corresponde a su participación en el programa Viva la Tarde, emitido por C5N entre 2014 y 2016 y conducido por Nicolás Magaldi. Allí, el periodista relató una mala experiencia que habría tenido con Nara: “Yo la vi en teatro, se chocaba a los bailarines, se caía de los trucos, iba sucia al teatro”.

Esto fue lo que dijo Marcelo Polino sobre Wanda Nara

En ese mismo envío, Polino sumó otro episodio y relató una situación puntual ocurrida en Carlos Paz. Al aire, recordó el cruce que tuvo con ella en la puerta del teatro y fue contundente: “Yo un día me la encontré en la puerta del teatro, yo estaba parado con Daniel Comba, y le dije ‘querida, lavate los pies para venir al teatro’, venía unas ojotas, venía del río y era la primera figura de la revista. En el teatro Candileja de Carlos Paz pasó eso”, dijo en vivo.

A modo de cierre, la reaparición de estos archivos televisivos volvió a poner en el centro de la escena una vieja polémica que había quedado enterrada en el tiempo. En medio del resurgir del WandaGate y de las tensiones mediáticas que rodean a sus protagonistas, los dichos del pasado reflotan debates y reacciones en redes sociales, demostrando una vez más cómo episodios antiguos pueden cobrar nueva relevancia en el presente del espectáculo.

