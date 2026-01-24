Entretenimiento / Famosos

¡Escándalo! la foto que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y podría complicar su relación con la China Suárez

Una imagen del pasado de la expareja reaviva rumores y tensiones en medio de la relación de Icardi con la China Suárez.

Aylén Barrera Arciniega
24 de enero de 2026,

El WandaGate volvió a dar que hablar con un nuevo y polémico episodio, y nuevamente Yanina Latorre se convirtió en el centro de la escena. En sus historias de Instagram, la conductora afirmó que Mauro Icardi le habría enviado una foto a Wanda Nara.

Wanda Nara y Mauro Icardi antes de separarse.
Wanda Nara y Mauro Icardi antes de separarse.

La foto que le envió Mauro Icardi a Wanda Nara

“Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”, escribió Yanina, antes de mostrar la imagen: Icardi y Wanda, abrazados y brindando con champagne, en una escena claramente romántica y cargada de recuerdos. Acto seguido, lanzó la pregunta que encendió la polémica: “¿Le pegó la nostalgia?”.

La foto que le envió Mauro Icardi a Wanda Nara.
La foto que le envió Mauro Icardi a Wanda Nara.

Pero la historia no terminó ahí. Minutos más tarde, Latorre compartió información adicional, esta vez basada en una conversación privada con Wanda, dejando entrever un trasfondo más tenso: “Parece que ella, sí quisiera, lo hunde; pero dice que prefiere llamarse a silencio para que no la torture como hizo durante años”, escribió, sugiriendo que Wanda podría tener información delicada, aunque elige no revelarla públicamente.

En este contexto, la gran incógnita gira en torno a Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de Icardi. La reaparición de una foto íntima del pasado y el gesto, que muchos interpretan como nostálgico o provocador, no pasó desapercibido en redes, donde los usuarios se preguntan cómo habrá sido recibido este movimiento dentro de la pareja.

