El detrás del fallo judicial a favor de Mauro Icardi: ¿en contra de la China Suárez y L-Gante?

Wanda Nara y Mauro Icardi continúan una disputa legal sin fin. En las últimas horas, el Ministerio Público Tutelar sentenció que la empresaria debía entregarle sus hijas al padre, luego de 60 días sin relación alguna con el jugador.

Sigue la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Luego de suma especulación, Wanda accedió al pedido luego que la Justicia expusiese que la vinculación de las niñas con el padre sea sin la presencia de la China Suárez, novia actual de Icardi. "Gracias a la Justicia argentina y a mis abogados, hoy tengo las garantías que pidieron mis hijas y yo como madre acompañé. Fueron escuchadas y tengo la tranquilidad de que nadie las sacará del país y podrán reconstruir un vínculo con su padre sin presencias nocivas", aseveró la modelo.

A horas de saber si se cumplió el dictamen, Ángel de Brito se hizo viral por revelar un detalle no menor en el documento expuesto por el Ministerio: las niñas tampoco podrían compartir con futuras parejas de la empresaria.

Los detalles del fallo por la tenencia de las dos hijas de Mauro Icardi

De acuerdo con el conductor de LAM, el documento destacaría que Francesca e Isabella no pueden tener contacto con terceros ajenos a su entorno biológico. Entre las personas que forman parte de este círculo se podrían encontrar la China Suárez y L-Gante, parejas actuales de los mediáticos. “La medida incluye a las parejas de Wanda también. Actuales o futuras”, recalcó de Brito.

¿Casualidad o coincidencia?: Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez viajarían juntos a Turquía.

La medida habría sido aceptada por los fanáticos, quienes lo consideran efectivo para un entorno más amigable. Sin embargo, algunos cuestionaron los dichos de Ángel tras entender que el fallo sería en contra de la ex Casi Ángeles.

"Yo no leo eso, solo habla del domicilio paterno. Se ve que no les asusta el entorno de droga, bailantas y delincuencia. Pero bueno, las incoherencias de la justicia Argentina“, ”Dice durante la presencia en el domicilio paterno. No habla de parejas de la madre", “Dice EL HOGAR PATERNO, ganó Wanda. Ella puede hacer lo que se le cante el cu**”, destacaron algunos usuarios.

Qué dijeron los resultados de las pericias psicológicas

Finalmente, previo a presentarse el dictamen del Juez, se conocieron los resultados de las pericias psicológicas. En las mismas, se solicitó el tratamiento psicológico tanto para Wanda Nara, como para Mauro Icardi y sus hijas. Asimismo, reconocieron que las pequeñas habrían sido influenciadas por la empresaria.

"Recomienda el Ministerio Público Tutelar que la señora Wanda Nara continúe con sesiones de terapia(...) Se recomienda que el señor Mauro Icardi inicie un tratamiento psicológico de manera urgente (...)“El Ministerio Tutelar detectó que las menores están influenciadas por Wanda Nara“, comunicó Martín Candalaft.