El desgarrador relato de Camilota al hablar del accidente de Thiago Medina: “El alma destrozada”

Thiago Medina lucha por su vida desde el viernes pasado cuando chocó con su moto en Moreno. El ex Gran Hermano debió ser operado de urgencia y está internado en un estado de salud reservado. Sus excompañeros del reality, Daniela Celis y sus familiares, entre ellos Camilota, piden cadena de oraciones por el influencer.

El ex Gran Hermano llevaba el casco puesto lo que le salvó la vida tras el grave accidente. Desde entonces está en terapia intensiva, le extirparon el bazo, y tiene órganos comprometidos.

En horas de la tarde del lunes, se conoció el último parte médico del influencer: “El paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento de cirugía torácica. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano.

Su hermana Camilota habló en vivo en Cuestión de Peso, el programa donde forma parte, sobre el delicado estado de su hermano y el momento que atraviesan como familia.

El llanto de Camilota al hablar del accidente de Thiago Medina

“No estoy tan entera, pero soy fuerte por mis hermanos. Están todos mis hermanos y estamos todos unidos. Hoy me toca a mí, hoy me pide, hoy me toca decir: ‘Gente que cree que hay un Dios que existe, que oren’. Nada más que eso”, expresó la influencer.

Camilota y Thiago Medina

“Tiene dos hijas hermosas que lo están esperando. Tiene a su mujer, a su novia y a todos los amigos, todos los seguidores y todos esos amigos que lo conocen de la infancia”, comentó Camilota.

“Estamos unidos, en familia, con Dani apoyándonos... La estamos acompañando a ella y también la familia de Daniela nos está acompañando a nosotros, porque están las hermanas mayores, sobrinos, están todos, el papá de Dani, el papá de Thiago, estamos todos unidos como nunca hoy”, agregó la participante de Cuestión de Peso. “Yo sé que no tiene la fuerza suficiente, pero lo hace por sus hijas”, señaló.

“Yo me estoy muriendo por dentro, se me destroza el alma. Thiago y todos mis hermanos son como mis hijos y se me parte el alma en mil pedazos... Quiero ser fuerte y soy fuerte, pero en esta ocasión no soy... No sé hasta dónde voy a contenerme”, expresó entre lágrimas Camilota.