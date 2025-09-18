El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio tras el nuevo parte médico de Thiago Medina: “A veces no imaginamos”

Thiago Medina chocó con su moto en Moreno el viernes pasado y desde entonces lucha por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en donde permanece en terapia intensiva la cirugía en la que le extirparon el bazo. Se sabe que el ex Gran Hermano tiene varias costillas quebradas y órganos comprometidos. El miércoles difundieron un nuevo parte médico que generó preocupación a sus seres queridos y Marcos Ginocchio se expresó.

En el comunicado que lanzó la institución, los médicos informaron la nueva medida que van a tomar tras el estado de los últimos días del ex Gran Hermano. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro Hospital (Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno), bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, señalaron.

“Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles, mantiene dosis de inotrópicos sin necesidad de aumento de dosis. Al momento continúa con asistencia respiratoria mecánica. De continuar la evolución favorable, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, agregaron los profesionales de la salud sobre Thiago.

Luego, explicaron sobre el procedimiento: "La cirugía se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este Hospital en conjunto con los profesionales provenientes del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría a través de la red de la provincia de cirugías de Buenos Aires”.

El campeón de Gran Hermano conoció a las hijas de Daniela y Thiago.

El pedido de Marcos Ginocchio tras conocerse el nuevo parte médico de Thiago Medina

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, donde se conoció todo el grupo, se mostró conmovido por toda la situación que atraviesa Thiago y compartió en pedido en redes sociales.

La familia de Thiago pidió oraciones por su salud. Marcos se sumó y escribió con emoción: “Buen padre, buen hermano, buen amigo”.

“Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”, comentó Marcos junto a una foto del Thiago y sus pequeñas gemelas de menos de dos años.

A pesar de su bajo perfil, Marcos se mantiene atento y compartiendo información por la salud de su amigo.