El desgarrador anuncio de Pablo Alarcón tras su larga lucha: “Cuando termine mi vida...”

Mientras recorre el país con la obra Es complicado, en la que actúa junto a su ex esposa Claribel Medina, Pablo Alarcón atraviesa un gran momento laboral que aprecia profundamente.

Este presente cobra aún más valor tras el duro episodio de salud que le tocó enfrentar. Actualmente recuperado, el actor asegura que volvió de la muerte y hoy puede dar testimonio de lo vivido.

En diálogo con el periodista Nico Peralta, Pablo Alarcón relató cómo se encuentra actualmente tras el grave cuadro de salud que enfrentó: “Estoy bien, gracias a Dios. Estoy muy bien, cuidándome, haciendo gimnasia y llevando una vida normal. Camino mucho, como bien. Ya está, ya pasó. Estoy mejor que antes y tengo más energía que antes”, expresó con optimismo.

Luego, detalló todo lo que atravesó durante su internación: “Fueron más de tres meses internado. Más otros tres meses de recuperación. Me operaron a corazón abierto. Tenía una válvula obstruida y neumonía. Entré a la clínica con neumonía y me internaron por eso. Ahí descubrieron que tenía una válvula obstruida. Hice un infarto, esperaron a que se fuera de la neumonía y cuando se fue, me cambiaron una válvula y me pusieron un by pass. Una vez curado, me ligué una infección intrahospitalaria. Pensé que me moría”.

Pablo Alarcón no esquivó la crudeza del recuerdo al ser consultado sobre si realmente sintió que estaba por morir. “Sí, re. Además, ordené todo y dejé todo escrito: ‘No quiero velatorio ni flores ni gente ni ninguna adoración a mis restos’. Cuando voy a la peluquería y me cortan el pelo, no pido que me den el pelo para llevármelo para llorar. Corten y tiren todo. Entonces, cuando termine mi vida en este plano quiero que tiren lo que queda en cualquier lado”, confesó con sinceridad.

Cuando le preguntaron si no deseaba un velorio, fue tajante: “No, no, nada. Mis seres queridos estaban ahí conmigo así que no necesitaba más nada. Estaban mis hijas, Claribel, mis amigos… ¡Estaban todos conmigo! Y ya me estaban despidiendo”, relató con emoción. Con una mezcla de firmeza y ternura, también compartió el mensaje que dejó por escrito a su familia: “La casa es de las dos, no se peleen y el coche véndanlo. Cuiden a los perros y a mis cenizas, quémenlas. Y basta, se acabó. A otra cosa mariposa”. Y cerró con una frase que resume la intensidad de lo vivido: “No quiero lágrimas. Realmente pensé que se estaba terminando mi vida”.

Al recordar esos momentos tan críticos, fue consultado sobre si sintió miedo ante la posibilidad de morir. Su respuesta fue tan honesta como conmovedora: “Sentí pena por los que quedaban acá. Me hubiera gustado despedirme de mis perros, que los amo, y quedarme un tiempo más acá porque a mí me gusta la vida. Sí, claro, me gusta la vida y no tengo quejas. Pero si llegó la hora, llegó la hora y basta, se acabó. No hay que apegarse a las cosas”, concluyó.