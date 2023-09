El dato revelador que Moria Casán dio sobre Sofía Gala y su coeficiente intelectual: “Pegué un grito y la saqué”

En los micrófonos de Anfibia Podcast, programa que comparte con Lali Espósito, Moria Casán compartió un desopilante episodio en la crianza de su hija Sofía Gala Castiglione cuando intentó cambiarla de colegio.

Sofía Gala Castiglione y Moria Casán. Foto: Gentileza Instagram.

Durante el episodio, que se emite a través de Spotify, Moria habló sobre la infancia de la actriz y recordó el día que le hicieron una prueba de IQ y le aconsejaron cambiarla de escuela.

“La llevé a un colegio de chicos especiales, con el coeficiente intelectual alto, porque le habían hecho una prueba de coeficiente intelectual y me dijeron que convenía llevarla a un colegio para ese tipo de chicos”, comenzó relatando la jurado del Bailando 2023.

“La cambio al colegio de chicos con coeficiente intelectual alto. La llevo, la dejo, me quedo en el coche y cuando la veo subir las escaleras me da un ataque de llanto porque sentí como que se iba”, continuó La One que había hecho caso a los especialistas para pensar el futuro de su hija.

Lali Espósito y Moria Casán Foto: instagram

“Al otro día la voy a buscar, subo la misma escalera que ella y me encuentro con un nenito que me dice ‘¿usted es Moria Casán?’, con gominita, saquito, trajecito, tenía 4 o 5 años”, relató Moria, a lo que Lali comentó enternecida: “Ay mi sol”.

“‘Sí' le digo y me dice ‘yo leo La Nación y distingo sujeto, verbo y adjetivo’. Entonces pegué un grito ante el monstruito y la saqué”, dijo Moria con su humor super ácido. Lali no se quedó afuera y acotó entre risas: “Me la llevo a mi hija de acá”.

“De vuelta al Belgrano, vas a patinaje, a natación, a cualquier cosa pero acá no. Esa cabecita hermosa no, que sociabilice, pero a ese laboratorio de monstruos no”, recordó Moria sobre la advertencia que le hizo a su hija. “Le hiciste un bien te digo eh”, aprobó Lali.