Edith Hermida reveló cuándo fue la última vez que tuvo relaciones y sorprendió a todos

Edith Hermida fue protagonista de un momento inesperado en La mañana de Moria, donde habló abiertamente de su vida personal y sorprendió al contar hace cuánto tiempo no tiene relaciones. La conductora, que actualmente reemplaza a Beto Casella en Bendita, se mostró distendida y sincera frente a Moria Casán y su panel.

La entrevista comenzó con un repaso por su presente profesional y el impacto emocional que le generó la salida de Casella del ciclo que compartieron durante más de dos décadas. Hermida reconoció que lloró durante varios días tras la partida del conductor, marcando el cierre de una etapa clave en su carrera.

El giro inesperado de la charla y la pregunta que descolocó a todos

El clima de la entrevista cambió cuando Nazarena Di Serio le consultó a Edith por su estado sentimental. La pregunta despertó la inmediata curiosidad de Moria Casán, que fue directa al hueso: “¿Estás soltera, casada, chongueando? ¿En qué andás?”.

Edith Hermida.

Sin filtros, Hermida respondió con una frase que dejó al estudio en silencio por unos segundos: “Estoy soltera, casi virgen”, lanzó, generando risas, sorpresa y reacciones inmediatas entre los presentes.

Humor, ironía y una confesión que se volvió viral

Lejos de esquivar el tema, Edith profundizó su respuesta con ironía y humor. En referencia a una entrevista reciente a Florencia Peña en ese mismo programa, explicó: “Al escucharla fue todo el sexo que tuve. Fue la cuota del sexo”, dijo, provocando carcajadas.

Moria Casán, fiel a su estilo frontal, no dejó pasar la oportunidad y formuló la pregunta que terminó de instalar el tema: “¿Cuánto hace que no estás en horizontalidad con algún ser humano?”

La respuesta fue clara y contundente: “Más de dos años”, confesó Hermida.

“Autosuficiencia”: la respuesta final de Edith Hermida

El momento final llegó cuando los panelistas le preguntaron si practica la llamada “autosuficiencia” en el plano íntimo. Sin dudarlo, Edith respondió con firmeza: “Autosuficiencia, sí”, cerrando el intercambio con naturalidad y sin incomodidad.

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y volvió a mostrar una faceta poco habitual de Edith Hermida, que atraviesa un momento de fuerte exposición mediática y no dudó en hablar de su intimidad con sinceridad y humor, desde un nuevo lugar en la televisión.