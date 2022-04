Hace algunos días se viralizó un video donde Diego Domínguez, el actor que se hizo conocido tras protagonizar la serie juvenil Violetta en Argentina y Lali Esposito, la cantante ex Casi Ángeles, bailaban muy pegados en una fiesta. Los rumores sobre el romance entre los actores empezaron a correr, pero ninguno de los dos había dado una respuesta hasta ahora.

Diego Domínguez rompió el silencio tras los rumores de un romance con Lali Esposito. Foto: Infobae

Juan Etchegoyen, en la radio Mitre Live entrevistó al actor y entre otras cosas le preguntó por su cercanía con la actriz. “Somos amigos con Lali y fue un baile, nada más, jodimos muchísimo con Lali por WhatsApp pero es que somos amigos, los amigos bailan también” fue la primer respuesta.

Lali anunció su fecha en el Luna Park y las redes explotaron (Instagram).

Además agregó: “Yo con ese tipo de polémicas no entro en juego en absoluto porque no me suma para nada, yo trabajo desde los 11 años en esto y lo que me interesa y lo que me importa es contar mi carrera, mi trabajo.”

Diego Domínguez hablo sobre los rumores de su romance con Lali: "Es una mujer encantadora". Foto: Infobae

“Lali es una mujer encantadora”

Además el actor aclaró que tiene muchos amigos en común con Lali, por lo tanto coinciden en muchos eventos, se encuentran en Madrid o Argentina cada tanto. También comento sobre la cantante “ella es bastante transparente y bastante igual como muestra. Es una mujer encantadora”.