Desmintieron a Mariana Nannis y hasta aseguran que Alex Caniggia le dejó flores en el departamento.

En medio de la polémica entre los dichos de Alex Caniggia y Mariana Nannis, el abogado Alejandro Cipolla fue contundente sobre la situación.

Es que la madre de Charlotte y Alex aseguró que el motivo de su molestia con Alex tenía que ver con el estado del departamento, el cual estaría detonado.

“El departamento lo dejaron detonado y me vendieron los muebles que eran carísimos”, aseguró Mariana Nannis luego de que se hiciera viral el descargo de Alex.

¿Mariana Nannis mintió?

Según el abogado aseguró en Polémica en el bar: “Eso es una cuestión falsa, tengo los chats hasta de cómo le dejó flores. Ella le agradeció por el gesto”.

“Fue todo muy rápido, Mariana le pidió que se vaya 10 días antes de que naciera la bebita. Le dijo que se vaya urgente”, señaló Cipolla, quien explicó que Alex tuvo que buscar un alquiler temporal justo en los días donde Melody estaba a punto de dar a luz.

El abogado también desmintió a Mariana en lo que respecta a su nieta, Venezia, ya que Nannis aseguró que ella no estuvo en la Argentina cuando nació la bebé pero, según Cipolla, ese comentario tampoco es la verdad de lo que ocurrió.

“Tengo la prueba de que estuvo en la Argentina. Tengo los chats. Más allá de lo moral o no, la cuestión es el apuro, porque faltaban pocos días para que naciera su nieta. Alex se puede pagar un alquiler, el problema no fue que a Alex se le dio un aviso, sino que le pidieron que dejaran el lugar en 3 o 4 días”, aseguró.

Según el abogado, el verdadero motivo del enojo que llevó a Alex a hacer el video no fue el tema del departamento, sino el hecho de que su madre no haya querido conocer a su nieta. “Alex estaba mal porque (Mariana) no fue a conocer a la nieta estando acá”, señaló.