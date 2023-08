Tras el descargo de Alex Caniggia por ser desalojado de su departamento con Venezia, Mariana Nannis reaccionó en Instagram

Desde que nació Venezia, Alex Caniggia y Melody Luz viven su mejor momento personal, ya que los dos se muestran muy unidos y enamorados de la pequeña. Sin embargo, el conductor no está pasando una buena relación con su familia.

Las sensuales fotos de Alex Caniggia y Melody Luz antes del nacimiento de Venezia Foto: Instagram

Si bien se conoce lo bien que se lleva con su hermana Charlotte Caniggia, con el resto de la familia no hay comunicación. A pesar de que con su mamá, Mariana Nannis, hablaba poco pero siempre tenía lindas palabras para ella, al parecer la buena relación terminó.

El conductor se mostró muy enojado con su progenitora debido a que cuando vino hace unas semanas a la Argentina le pidió a Alex que le desocupara el departamento, dónde estaba viviendo él y su pareja a punto de dar a luz.

El furioso mensaje de Alex Caniggia para Mariana Nannis

Por medio de un video en su cuenta de TikTok, relató la situación que vivió con su mamá: “Me dijo que venía por un tema del divorcio con mi viejo. Le dije que tenía a mi mujer embarazada. ¿Me hacés irme con todas las cosas? Nos reputeamos. Me mudé, pero lo peor de todo es que cuando vino ni estuvo ahí. Después su abogado inútil llamó a mi representante y le preguntó si yo podía seguir pagando las expensas”.

Luego, agregó con enojo: “No me felicitó, a Melody tampoco. No vino a vernos a la clínica. Un desastre. Quiero comentarios a ver qué piensan. Esto no se lo voy a perdonar nunca en la vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”.

La respuesta de Mariana Nannis a su hijo Alex Caniggia

Por su parte Mariana Nannis, en su perfil de Instagram se dedicó a compartir videos de animales de otra cuenta. Como es común en la famosa, elige no contestar y decide compartir distintos mensajes que tienen algún código detrás.

Mariana Nannis Foto: Instagram

Como fue el mensaje que le dedico a su exesposo de una cuenta que hablaba de la mafia italiana y la traición.