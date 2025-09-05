Darío Cvitanich confirmó su romance con Ivana Figueiras y habló de su escandalosa separación de Chechu Bonelli

El nombre de Darío Cvitanich empezó a resonar de manera significativa en las redes sociales después de que a este se le viera en público con la que sería su nuevo amor, Ivana Figueiras. Cabe mencionar que, el exfutbolista estuvo en pareja con Chechu Bonelli por más de 14 años y, fruto de ese amor, nacieron Lupe, Carmela y Amelia.

Ahora bien, la separación con Chechu Bonelli no fue un hecho público, razón por la cual los cuestionamientos se hicieron presentes cuando a Darío Cvitanich se le vio con Ivana Figueiras en un boliche.

Se filtró el llamativo motivo por el que Darío Cvitanich se separó de Chechu Bonelli tras 14 años de relación: “Ella le...”.

No obstante, la prensa abordó a Chechu Bonelli para que hablara al respecto, pero esta se negó a dar detalles sobre los motivos de su separación y, al mismo tiempo, se le percibió disgustada debido al nuevo romance de Darío Cvitanich.

La inesperada reacción de Chechu Bonelli sin duda alguna abrió la caja de pandoras, puesto que, las especulaciones sobre lo que pudo o no haber pasado entre ella y Darío Cvitanich no tardaron en llegar.

Después de que todos especularan sobre sus acciones y, de que su exmujer se enterara del nuevo vínculo que forjó con Ivana, Darío Cvitanich rompió el silencio y aclaró toda la situación en una comunicación directa que estableció con el equipo de “A la Tarde”.

Darío Cvitanich rompió el silencio, ¿qué dijo sobre su relación pasada?

El periodista Daniel Fava estableció contacto directo con Darío Cvitanich para conocer la postura que tomaría ante los hechos presentados. Primeramente, el exfutbolista aclaró que está separado de Chechu Bonelli hace más de seis meses, por lo cual, no tendría que esconder nada sobre su presente.

En cuanto al vínculo con Ivana, Darío Cvitanich aclaró que se habla con ella hace dos meses y todavía no sería su nueva pareja de forma oficial, puesto que ambos querrían llevar las cosas con calma y conocerse más.

Asimismo, Darío Cvitanich remarcó que cuando estuvo con Chechu Bonelli siempre la respetó. Incluso, especificó que la separación no se dio por una infidelidad, sino por la falta de amor entre ambos. Por último, pero no menos importante, el periodista deportivo mencionó que se encuentra perfectamente bien en la actualidad.