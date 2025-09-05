A mediados de agosto, trascendió que Darío Cvitanich habría empezado un nuevo romance con Ivana Figueiras, exnovia de Sebastián Ortega. La noticia se conoció casi nueve meses después de su separación de Chechu Bonelli, con quien estuvo en pareja durante 14 años.

“Están saliendo, no están de novios”, contó Yanina Latorre al dar la primicia. Pero esto no fue todo, también aparecieron foto donde se los veía a Darío Cvitanich e Ivana Figueiras juntos en un boliche. Pochis de gossipeame publicó las imágenes en sus historias de Instagram y estalló el escándalo.

La tremenda reacción de Chechu Bonelli al romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueras: “Más mujer”

“Ivana Figueiras y el ex de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich, ayer a la noche en Verne”, escribió la influencer sobre la foto en la que se los puede muy juntos en el local bailable, disfrutando de la noche porteña. Sin embargo, ambos mantuvieron silencio y decidieron no confirmar la relación ante la prensa.

Por su parte, la periodista Paula Varela contó en Intrusos el trasfondo de la ruptura entre el futbolista y la modelo. “Ella (Chechu) no quería blanquear esta separación… ¿Y qué pasó puertas adentro cuando salió a la luz que Cvitacnich está con Ivana Figueiras? Ellos fueron juntos a una reunión de terapia”, reveló.

Así luce Lupe, la hija mayor de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

“Chechu se enteró por los medios, él no se lo había contado”, agregó Varela. Esto habría sido el detonante del fuerte enojo de la conductora con su expareja y padre de sus hijos.

La reacción de Chechu Bonelli al romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueras

Ahora, Chechu Bonelli reapareció en público y sorprendió con su reacción al ser consultada por la supuesta infidelidad de Darío Cvitanich, ya que muchos señalan que la relación con Ivana Figueras habría iniciado en paralelo.

La modelo fue abordada por la prensa mientras caminaba por la calle y, a pesar de la insistencia de los periodistas, decidió mantener silencio. “¿Cómo estás vos? Se te ve entrenando mucho, enfocándote en vos”, fueron algunas de las preguntas que le hicieron ante las cámaras de Intrusos.

Visiblemente incómoda, Chechu se limitó a responder: “Chicos, no tengo nada para decir. Gracias, de verdad. Estoy recontra bien”. Acto seguido, los cronistas insistieron y le preguntaron puntualmente sobre las fotos de su ex con una modelo. “No, basta. Chicos, no voy a hablar”, repitió.

Por último, a modo de cierre, los periodistas quisieron saber por qué ella elegía el silencio, a lo que Chechu decidió responder sin filtro: “Porque es lo que me hace más mujer”, antes de subirse a su vehículo y escapar de la persecución mediática.