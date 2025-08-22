Se filtró el verdadero motivo por el cual Darío Cvitanich oculta su romance con Ivana Figueiras: “Están esperando...”.

En mayo, Darío Cvitanich terminó su relación de 14 años con Chechu Bonelli, y desde entonces surgieron rumores sobre posibles nuevas parejas para ambos. Hasta ahora, el único romance confirmado es el del exfutbolista con la modelo Ivana Figueiras, luego de que se hicieran públicas fotos de la pareja juntos.

El tema se trató en A la Tarde, donde buscaron la versión de Figueiras. Al ser consultada sobre su relación con Cvitanich, la modelo evitó dar una respuesta concreta: no desmintió ni confirmó nada, lo que alimentó aún más los rumores en el panel de Karina Mazzocco.

La razón por la que Darío Cvitanich no blanquea su relación con Ivana Figueiras

Cora Debarbieri comentó sobre la postura de Figueiras: “Ella se limita a decir ‘no tengo nada para decir’ y de alguna manera está confirmando”. Además, la panelista añadió: “Yo creo que Darío quiere cuidar a tres menores…”, aunque fue interrumpida por Carmela Bárbaro, quien disparó: “¡Y que no vaya a Tequila si los quiere cuidar!”.

La charla derivó en críticas hacia los lugares que la supuesta pareja elige para mostrarse en público. Bárbaro señaló: “Si no quieren blanquearlo, ¿por qué van a un lugar donde va todo el mundo? Es como cuando van a comer a Palermo y dicen ‘me descubrieron’. Hay un montón de lugares. Yo creo que juegan a no hacerse cargo, que Chechu se entere así como se enteró”, haciendo referencia a las fotos que se difundieron.

En la misma línea, Daniel Fava agregó: “Gardiner y Tequila son los lugares para blanquear ante todo el mundo. Te van a ver, pero vos no querés hablar y salís corriendo”.

Por último, Oliver Quiroz compartió información que le habría llegado de allegados a la pareja: “Gente cercana a Ivana y Darío me dicen que el motivo por el que no blanquean es porque están esperando a hablar con sus hijos porque hay un divorcio todavía”.

El cierre estuvo nuevamente a cargo de Fava, quien destacó el aspecto económico de la separación: “¡Pero es que hay plata de por medio! ¿Sabés cómo vas derrotado si saben que ya estás saliendo con otra mujer y todavía no dividiste los bienes conyugales? Ahí ya no es 50 y 50, ahí es más. Ponés la cabecitá y ¡zak!”. Señaló así cómo el dinero puede complicar aún más la situación entre la pareja.