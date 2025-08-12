Quién es Ivana Figueiras, la modelo que conquistó a Darío Cvitanich semanas después de separarse de Chechu Bonelli.

En las últimas horas, Ivana Figueiras volvió a ser protagonista de las noticias luego de que saliera a la luz su romance con el exfutbolista Darío Cvitanich, un vínculo que se conoce tan solo semanas después de que él confirmara su separación de Chechu Bonelli.

Figueiras, reconocida por su trabajo como modelo y por su faceta como empresaria, ha logrado consolidar un nombre propio dentro del mundo de la moda y los negocios.

Se filtró el llamativo motivo por el que Darío Cvitanich se separó de Chechu Bonelli tras 14 años de relación: “Ella le...”.

Además, es madre de dos hijas y, a lo largo de su carrera, ha sabido mantener un estilo personal que la distingue. Ahora, su vida sentimental se convierte nuevamente en tema de conversación y acapara miradas dentro del ambiente del espectáculo.

A qué se dedica Ivana, la mujer que habría conquistado el corazón de Darío Cvitanich

Hija del empresario Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, Ivana comenzó su camino en el modelaje desde muy joven, participando en campañas para reconocidas marcas y en destacados desfiles dentro del país. Con el paso de los años, decidió diversificar su carrera y, en 2017, dio vida a Pompavana, su propia marca de lencería y trajes de baño. Con esta propuesta, buscó fusionar diseño, sensualidad y confort, logrando posicionarse en un nicho exclusivo del mercado argentino.

Ivana Figueiras.

En el plano personal, la empresaria ha sabido mantener un perfil discreto, aunque no exento de la atención mediática, especialmente por romances que fueron noticia, como el que mantuvo con Sebastián Ortega. Madre de dos hijas, Ivana reparte su tiempo entre su familia y la dirección de su emprendimiento, alcanzando un balance entre la vida privada y su crecimiento profesional.

Los románticos encuentros entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

El vínculo entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich comenzó a gestarse hace poco más de un mes, luego de que fueran presentados por amigos en común en un momento en el que ambos atravesaban separaciones recientes. De acuerdo con lo que se ha comentado en distintos programas de espectáculos, la química surgió de inmediato, lo que dio lugar a salidas y encuentros en un marco de absoluta reserva, con la intención de evitar la exposición pública durante las primeras etapas de la relación.

Ivana Figueiras.

Si bien todavía no lo han catalogado como un noviazgo formal, todo indica que el acercamiento avanza con solidez. Personas cercanas a la pareja afirman que están “muy enganchados” y que disfrutan tanto de charlas profundas como de momentos relajados, en una etapa donde la prioridad es conocerse y compartir sin la presión de lo que sucede afuera, a pesar del interés que despiertan en los medios.