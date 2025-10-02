Daniela Celis reveló otra buena noticia sobre la salud de Thiago Medina y conmovió a todos: “Grandes pasos”

Thiago Medina sigue luchando por su vida a casi tres semanas del accidente que tuvo en Moreno cuando manejaba su moto y fue chocado por un auto. El ex Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Daniela Celis, su ex y madre de sus gemelas, reveló cómo sigue su salud tras la evolución favorable de los últimos días.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus gemelas

La famosa contó con emoción el lunes pasado que Thiago abrió sus ojos y le preguntó por sus hijas tras estar casi tres semanas en terapia intensiva. El miércoles por la tarde, Daniela reveló el último parte médico y el nuevo procedimiento que le iban a realizar.

Cómo evoluciona Thiago Medina tras despertarse del coma.

“En el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax. Por favor, es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana”, contó Daniela Celis el miércoles sobre la salud del famoso.

Hoy Thiago Medina recibió el toilette de la herida de la cirugía del tórax que se realizó hace casi dos semanas. Se trata de una limpieza profunda en las heridas de la cirugía para que cicatrice de la mejor manera.

Daniela Celis contó cómo está Thiago Medina tras el procedimiento médico

Daniela Celis contó cómo se encuentra Thiago Medina tras el proceso de curación. “Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones”, escribió la influencer en una historia sobre el procedimiento al que se sometió su ex.

Daniela Celis contó cómo está Thiago Medina tras el procedimiento médico

“Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno. Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él”, expresó Daniela con emoción por la evolución de Thiago.

Asimismo, Pestañela y la familia de Thiago agradecieron a los profesionales que tratan a Thiago día a día al igual que a las cadenas de oraciones: “Queremos agradecer al equipo de cirugía del hospital de Moreno por tercera vez. Y a todos los que nos acompañan en este camino”.