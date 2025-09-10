Daniela Celis reveló los requisitos que busca en un hombre tras su separación de Thiago Medina y sorprendió a todos: “El tamaño...”

Daniela Celis abrió su corazón y contó qué espera de un hombre tras su separación de Thiago Medina, con quien comparte la alegría de ser madre de gemelas.

“Yo soy solterísima. Estoy tan soltera... Hace dos semanas y media estoy más soltera”, comenzó relatando en el programa Patria y familia, de Luzu TV, dejando en claro que disfruta de su nueva etapa de independencia y tiempo para sí misma.

Además, la influencer se animó a revelar cuáles son los requisitos que considera indispensables en un hombre para lograr conquistarla, detallando con sinceridad sus expectativas y dejando entrever qué cualidades valora más en una relación.

Estos son los requisitos que tiene Daniela Celis para relacionarse con un hombre

“Yo siento que tengo requisitos diferentes a antes, pero no requisitos para enamorarme, sino para chonguear. Yo no quiero pareja. Yo quiero vivir la vida”, se sinceró Daniela Celis, antes de detallar lo que espera de un hombre en esta etapa de su vida. “Que esté separado hace más de seis meses. Que esté dispuesto a vivir una aventura y eliminar los chats. No mezclar las vidas: no busco padrastro, busco pasarla bien”, explicó, dejando en claro que busca disfrutar sin compromisos serios.

Además, compartió otras preferencias más personales: “No hay tamaños, pero para mí tiene que ser ideal que el for... sea su mejor amigo. Nada de estar renegando. Me gustaría que sea de mi edad o más hasta 40. Necesito sí o sí que trabaje y tenga su economía”, evidenciando que valora la madurez, la responsabilidad y la compatibilidad para pasarla bien mientras mantiene su independencia.

“Es importante y no puede pasar desapercibido que haga terapia. Porque si tiene su cabeza con la salud mental cuidada es porque se cuida entero”, destacó Daniela, subrayando la importancia de la madurez emocional y el autocuidado en esta nueva etapa de su vida.

Además, puso límites claros sobre cómo desea que se viva esta etapa: “Están prohibidas las fotos. Los recuerdos se quedan en la mente y en el corazón. Yo paso por tu vida, lo vas a sentir en alguna parte de tu cuerpo, pero en las fotos no va a estar. No le respondo, que no me vuelva a escribir, no insistan”, concluyó, dejando en evidencia que busca experiencias intensas pero respetando su privacidad y su independencia.