Daniela Celis reveló cómo evoluciona Thiago Medina tras despertarse del coma y dejó a todos impactados: “Respira y se alimenta por un...”

Thiago Medina continúa mostrando una recuperación positiva luego de pasar dos semanas en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir un accidente en moto.

Thiago Medina. Foto: captura pantalla

Emocionada por su progreso, Daniela Celis compartió las buenas noticias sobre la recuperación de su exnovio y detalló cómo sigue evolucionando mediante historias en su perfil oficial de Instagram.

Cómo evoluciona Thiago Medina tras despertarse del coma

Emocionada por la recuperación de su exnovio, Daniela Celis compartió detalles sobre su estado de salud y cómo continúa evolucionando. “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, explicó la influencer.

Además, precisó los próximos pasos médicos: “En el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”. Con respecto a sus seguidores, hizo un importante pedido: “Por favor, es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana”.

Cómo evoluciona Thiago Medina tras despertarse del coma.

Respecto a su delicada recuperación, la ex Gran Hermano aclaró: “Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación, con el trabajo de todos los profesionales y la energía de la gente. Toda la luz, oraciones y energías que le envíen a Thiago las recibe”.

En conclusión, Thiago Medina continúa mostrando signos de mejoría tras el grave accidente en moto que lo mantuvo internado en terapia intensiva. Gracias al seguimiento cercano de los médicos y al apoyo de sus seres queridos, su evolución es alentadora. Daniela Celis, visiblemente emocionada, se convirtió en el vínculo entre el joven y sus seguidores, compartiendo cada avance y resaltando la importancia de mantener las cadenas de oración y el apoyo emocional durante este difícil proceso.

Qué le dijo Thiago Medina a Daniela Celis al abrir los ojos tras más de dos semanas

Luego en otro video, Daniela contó que pudo entrar a ver a Thiago y cuál fue la reacción de él al abrir los ojos tras más de dos semanas en terapia intensiva.

“Recién salgo de verlo. Les quiero agradecer porque estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”, contó Daniela totalmente emocionada en un video.

“Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’“, reveló la ex Gran Hermano sobre las primeras palabras que dijo Thiago tras estar más de dos semanas en terapia intensiva.