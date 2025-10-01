Camilota reveló la peor noticia de Thiago Medina tras despertar del coma y generó preocupación: “Su cerebro...”

Thiago Medina atraviesa momentos críticos tras despertar del coma. Aunque al principio su reacción generó cierto alivio y esperanza, su estado de salud sigue siendo delicado, con episodios de delirio y confusión que mantienen a su familia y al equipo médico en constante preocupación.

Camilota reveló la extraña señal que recibió el día del accidente de Thiago Medina y conmovió a todos: “Mamá está presente”

“Está despierto, pero no está del todo consciente de lo que pasa a su alrededor”, detallaron allegados del ex Gran Hermano, reflejando la gran incertidumbre que rodea su proceso de recuperación y la fragilidad de su situación actual.

Camilota reveló el preocucupante momento que vive Thiago Medina con su salud

Después de varios días en coma, Thiago finalmente abrió los ojos, un momento que sus seres queridos recibieron con un profundo alivio. Sin embargo, esa alegría pronto se vio opacada por la aparición de signos neurológicos preocupantes: “Delira y no reconoce a las personas que tiene cerca”, contó Camila Deniz, lo que llevó al equipo médico a intensificar los cuidados.

Los especialistas aclararon que este tipo de cuadros son comunes en pacientes que despiertan de un coma prolongado, aunque enfatizan que cada caso es particular: “Su cerebro está intentando reorganizarse, y eso puede generar episodios de desorientación y comportamientos fuera de lo común”, detalló uno de los profesionales que lo atiende.

Por su parte, los familiares permanecen junto a él en la clínica, acompañándolo constantemente y manteniendo la esperanza de que los próximos días traigan mejoras significativas: “No bajamos los brazos. Sabemos que Thiago es fuerte y va a salir adelante”, expresó uno de sus allegados, reflejando el apoyo incondicional que lo rodea en este momento tan delicado.

El delicado estado de Thiago ha causado una profunda conmoción en su entorno, que sigue con atención cada actualización médica: “Cada pequeño avance es importante, pero todavía no podemos hablar de una recuperación segura”.

Los próximos días serán clave para definir cómo evolucionará su salud y si podría quedar con secuelas neurológicas. Mientras tanto, familiares y amigos se aferran a la esperanza y solicitan respeto y acompañamiento: “Lo único que pedimos es que sigan enviando fuerzas y buenas energías. Él las necesita más que nunca”, expresaron desde el círculo íntimo de Thiago, reflejando la preocupación y el apoyo constante que lo rodea.