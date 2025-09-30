El emotivo pedido que le hizo Thiago Medina a Camilota tras despertarse luego de su accidente: “Nunca se olvidó”

Camila “Camilota” Deniz reveló el emotivo ruego que le hizo su hermano, Thiago Medina, tras recuperar la consciencia en el hospital de Moreno. Medina permanece internado en terapia intensiva a causa de un accidente de moto.

La emoción de Camilota al contar la reacción que tuvo Thiago Medina cuando lo fue a visitar: “Nos escucha”

La hermana del ex participante de Gran Hermano compartió su gran emoción por la mejoría de su estado de salud. Además, reveló cuál fue la primera solicitud que su hermano le hizo al recuperar la consciencia en el hospital.

Qué le pidió Thiago Medina a Camilota tras abrir los ojos

Camilota, durante su participación en el programa Cuestión de peso de El Trece, informó: “De a poquito abrió los ojos, está sin el respirador y habla”. Posteriormente, reveló los primeros requerimientos de su hermano: “En un momento me pidió agua y me dijo: ‘Gorda, ¿me das un beso?’“.

Durante la entrevista con el ciclo de Mario Massaccesi, la joven bromeó sobre el apodo cariñoso, señalando: “Me decía ‘gorda’, del gorda nunca se olvidó”.

Thiago Medina. Foto: captura pantalla

Asimismo, la hermana divulgó cuál fue la primera inquietud de su hermano tras despertar: “Por las bebés, por sus hijas. Después quiso saber quién estaba afuera, yo le dije que estábamos todos: la familia de Dani, los amigos, nuestros parientes”.

La exparticipante de Cuestión de peso compartió que su hermano tiene un obsequio de sus hijas fijado a la pared de su cuarto en el hospital: “Me mostraba los dibujitos de las nenas, señalaba el dibujito”.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

Camilota también detalló el estado mental de su hermano, indicando: “Tuvimos una conversación, igual delira un poco, pero está consciente. Tiene un brillo que se siente, y quiere ver a las hijas”.

Finalmente, enfatizó la necesidad de cautela en su recuperación: “Hay que esperar porque esto es un día a día. Puede ser que por las emociones pueda recaer, por eso hay que tener mucho cuidado y no hacerlo emocionar”.

El conmovedor video que mostró Daniela Celis de Thiago Medina con sus hijas: “No dejes a estas criaturas sin su padre”

Los facultativos le retiraron la asistencia respiratoria mecánica al paciente después del serio siniestro que sufrió en moto el 12 de septiembre en Moreno.

Mediante un comunicado difundido por Daniela Celis en sus redes sociales, ella informó: “Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo”.

A continuación, explicó que Thiago “está despierto, conectado con su entorno”, aunque sigue internado en la unidad de terapia intensiva con “pronóstico reservado”.

La angustia de Daniela Celis por la crisis económica que atraviesa tras el accidente de Thiago Medina: “Paré mi vida”.

Finalmente, Celis expresó gratitud hacia quienes contribuyeron a su mejoría: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llegan la energía, las oraciones y los deseos de todos”.