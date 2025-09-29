Camilota desbordada de emoción por el despertar de Thiago Medina: “El alma se me vino al cuerpo”

Después de los múltiples momentos de tensión que vivió Thiago Medina debido al terrible accidente automovilístico que sufrió, Camilota compartió su alegría mediante las redes sociales. Más exactamente, Camila Deniz informó sobre el estado en el que hoy se encuentra su hermano.

Con mucha emoción, Camilota grabó un video que, posteriormente, subió a las historias de su cuenta oficial de Instagram. En la grabación referida, la influencer comunicó que la salud de Thiago Medina evoluciona de forma favorable.

Incluso, en ese sentido, Camilota expresó: “Se pudo retirar la ventilación mecánica”. Aunado a ello, la influencer destacó: “Se despertó y habla”. No obstante, la hermana del joven de 22 años mencionó que está recibiendo oxígeno mediante una cánula de alto flujo.

Debido a la evolución favorable de Thiago Medina, su hermana en la grabación concluyó: “Solamente les vengo a decir GRACIAS por estar, GRACIAS por cada oración, por transmitir luz, paz y esa energía. GRACIAS. Estoy emocionada, feliz, sonriente. Sentí que el alma se me vino al cuerpo. Mi hermano se despertó y habla. Gracias a todos”.

Antes de hacer público el video en cuestión, Camilota dejó un mensaje que decía: “Está despierto, conectado con su entorno y sigue en terapia con pronóstico reservado. Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos".

Daniela Celis contó la evolución de Thiago en las últimas horas y el clima alentador que generó su reacción. "Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo", expresó la famosa con emoción tras las buenas noticias.

“Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, agregó Daniela sobre la evolución de su ex.

“Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”, cerró la también ex Gran Hermano mediante el comunicado que dejó en Instagram.