Daniela Celis contó el dramático estado de salud de Thiago Medina tras su accidente en moto: “Le extirparon el...”

Después de que trascendiera en la noche del viernes que Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, había protagonizado un serio accidente mientras viajaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, su exnovia Daniela Celis se presentó rápidamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde fue trasladado y sometido a una operación de urgencia.

De esta manera, fue en sus redes sociales donde la streamer comunicó cerca de la medianoche que Thiago estaba siendo ingresado al quirófano. Más tarde, en la mañana del sábado, volvió a recurrir a sus historias para dar a conocer el resultado de la operación, detallar el estado actual de Medina y remarcar la delicadeza de su cuadro.

Cómo está Thiago Medina tras el fuerte accidente

A través de una historia de Instagram, Pestañela llevó tranquilidad y explicó que, frente a la gran cantidad de llamados de amigos, colegas y periodistas preocupados por la salud de Thiago, “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”.

Luego, Daniela profundizó sobre el delicado cuadro que atraviesa su expareja y precisó: “Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo”. Al mismo tiempo, admitió: “Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora”.

Cómo está Thiago Medina.

Finalmente, la madre de Laia y Aimé cerró su mensaje con un pedido especial: “Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda la luz es bien recibida, Gracias”, dejando en claro la angustia que atraviesan en estas horas.

Qué le pasó a Thiago Medina

Thiago Medina sufrió un accidente de tránsito y permanece internado en un hospital de Moreno. La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, en LAM (América).

“Fue hoy más o menos a las 8 de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, relató Pepe Ochoa en el programa de espectáculos. Luego, el panelista amplió: “Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano.

Por su parte, Ángel de Brito comentó que también se comunicaron con Camila Deniz, hermana de Thiago: “No podía ni hablar. Estaba llorando, acompañando a su hermano en el hospital”.