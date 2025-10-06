Daniela Celis contó cómo es la rehabilitación de Thiago Medina tras salir de terapia intensiva: “Habla, se mueve y camina”

Thiago Medina se recupera favorablemente tras estar más de 20 días en terapia intensiva después de sufrir un grave accidente cuando manejaba su moto en Moreno y fue chocado por un auto. Daniela Celis, su ex y madre de sus gemelas, anuncia todos los días las novedades del ex Gran Hermano, quien continúa internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega.

El fin de semana, la influencer reveló la feliz noticia de que Thiago pasó a una sala intermedia y dejó terapia intensiva. "Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando. Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente", contó Pestañela.

La feliz noticia sobre la salud de Thiago Medina

Luego, la famosa reveló que el ex Gran Hermano se pudo comunicar con sus hijas por videollamada y se muestra con buen ánimo para recuperarse lo más pronto posible.

Daniela Celis contó cómo está Thiago Medina tras salir de terapia intensiva

Este lunes, Daniela Celis contó en Patria y Familia, el programa del que forma parte, cómo se encuentra Thiago tras sus avances de las últimas horas. “Habla, se mueve, camina, está en rehabilitación porque su cuerpo estuvo mucho tiempo quieto", comentó la influencer sobre su ex.

“Está comiendo solo, hasta ayer le estaba dando de comer yo. Son todos pasitos chiquititos que siempre van para evolución. Él tiene mucha fuerza de voluntad que eso es lo importante", señaló Daniela contenta con la noticia.

“Él quiere ya salir de ahí, estar en casa con las nenas es lo único que repite todo el tiempo, pero falta todavía un poquitito más para que esté del todo bien. Es todo un proceso”, agregó visiblemente emocionada Pestañela por la evolución de Thiago al salir de terapia intensiva.