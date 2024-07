¿Crisis familiar? Aseguran que los hermanos de Paulo Dybala no irían a la boda

La boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala ha sido catalogada como la ceremonia del siglo. Tras casi seis años de relación, la pareja se casarán en Buenos Aires con la compañía de sus seres queridos.

“Y llegó el gran día hijita (...) Confío plenamente en la decisión al tomar a Paulo como esposo. Dios bendiga esta unión. Te amo para siempre, hija mía”, expresó Catherine Fulop para su hija mayor.

Ahora bien, pese al emotivo momento, hubo algunos de los típicos percances familiares previo a la ceremonia. Por un lado, Ova Sabatini confirmó que hermana Gaby no iría a la boda de su sobrina por algunas disputas.

“Entiendo cómo es esto, no me gusta, pero sabía que iba a pasar. De verdad no quiero hablar del tema, si les voy a decir que no va a venir. Para mí, es un tema muy triste, y quiero estar enfocado en la felicidad, tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionará y volverá a ser como antes”, confirmó Ova Sabatini en “Socios del Espectáculo” sobre la ausencia de su hermana.

Por otro lado, esta no sería la única gran ausencia. De acuerdo con el programa “Intrusos”, los hermanos de Dybala no estaría formalmente invitados a la boda por una pelea.

Por qué los hermanos de Paulo Dybala no irían a la boda

Según Guido Záffora, hubo una pelea reciente entre Mariano y Gustavo con Paulo Dybala. Ante esta situación, el jugador del AS Roma determinó que sus familiares no estarían invitados a la boda.

“Hay una fuerte disputa familiar entre los hermanos Dybala, que no asistirían al casamiento de Paulo y Oriana por una pelea reciente”, detalló el periodista sobre la situación familiar de Dybala en la boda.

¿Disputa por el futuro de Paulo Dybala?

Seguidamente, el periodista Augusto Tartúfoli también habría brindado algunos datos de la disputa. Desde este punto, el enfoque estaría entre Paulo y Gustavo, quien es el actual representante del jugador.

Paulo y Gustavo Dybala. Foto: Para Ti

Aclarado esto, la pelea surgió por el ámbito deportivo. Gustavo habría querido firmar un contrato para que “La Joya” fuese a un equipo en Emiratos Árabes. Tras esta medida, el AS Roma quedó disgustado y habló con el futbolista sobre su futuro en el equipo, lo que generó la molestia del cordobés.

Paulo Dybala junto a sus hermanos y mamá. Foto: GENTE

“Habría querido firmar contrato con un club de Emiratos Árabes para llevar al futbolista para esa zona (...) Esta intención no habría caído nada bien en los directivos de la Roma, que habrían hablado con Dybala para que replantee su futuro”, destacó Tartúfoli sobre la pelea.