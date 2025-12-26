Coqueteo, rumores y misterio: Así fue la secreta relación entre Christian Petersen y Carina Zampini.

Christian Petersen y Carina Zampini compartieron pantalla en El gran premio de la cocina y, con el correr de los programas, dieron lugar a un ida y vuelta permanente que no pasó desapercibido para el público. Las miradas cómplices, los comentarios con picardía y la química que mostraban al aire alimentaron durante mucho tiempo las versiones sobre un posible romance.

Los rumores que vincularon al chef con la conductora crecieron a lo largo de las temporadas del ciclo. El juego de seducción y las escenas distendidas que compartían en el certamen llevaron a muchos a pensar que esa conexión iba más allá de lo televisivo y que la relación podría haber traspasado la pantalla.

Carina Zampini y Christian Petersen\u002E (el trece)

Ese juego de seducción funcionó como un condimento más del programa. La fantasía nunca confirmada, sumada al silencio de ambos fuera de cámara, despertó la curiosidad del público y se tradujo en buenos números de rating, algo que, inevitablemente, potenciaba la puesta en escena. Incluso, para sorpresa de muchos, en una ocasión llegaron a simular un casamiento dentro del ciclo, alimentando aún más las especulaciones.

Esto fue lo que dijeron Carina Zampini y Christian Petersen sobre su oculto vínculo

Sin embargo, mientras los rumores crecían y los cruces con tono cómplice se multiplicaban al aire, Christian Petersen aclaró su situación sentimental y confirmó que estaba en pareja con Sofía Zelaschi, una ex participante del programa, 26 años menor que él. Fiel a su estilo, Carina Zampini no esquivó el tema y lo abordó con humor en uno de los envíos: “Lo nuestro es poliamor. Lo único que se necesita es que las personas estén de acuerdo”, lanzó, entre risas.

Tiempo después, el chef se refirió al vínculo con la conductora y puso las cosas en su lugar con palabras de admiración y respeto: “Cualquiera que trabaje con Carina Zampini queda maravillado por su capacidad de trabajo, lo profesional, linda y buena persona que es. Es una gran compañera. Como dicen las revistas del corazón, somos grandes amigos”.

El casamiento de Carina Zampini y Christian Petersen.

Sin temor a que sus palabras pudieran generar interpretaciones incómodas o afectar algún vínculo sentimental, el reconocido chef visitó Socios del Espectáculo y volvió a referirse a la historia que lo unió mediáticamente con Carina Zampini.

“Queremos despejar una duda del pasado. ¿Vos tuviste una relación o romance con Carina Zampini?”, le preguntó Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo. Con tono pícaro y una sonrisa cómplice, Christian ensayó primero una evasiva: “No escucho bien, no escucho bien”, bromeó.

Acto seguido, el cocinero se permitió algunas definiciones cargadas de afecto: “Si ustedes supieran lo linda que es Carina Zampini. Es una bomba, una gran compañera. Si ustedes vieran lo linda que es. Tuvimos tres años trabajando juntos en El gran premio de la cocina, y nada. Le mando un beso enorme”, expresó, sin entrar en mayores detalles.

Al notar que Petersen prefería mantener el misterio, Lussich cerró el tema con un comentario conciliador: “Tampoco lo volvamos loco. En algún momento coincidieron cuando él estaba soltero y ella también. Si fueron felices, los aplaudimos y listo”.