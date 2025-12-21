Carina Zampini tuvo una polémica actitud con una fan y recibió fuertes críticas en redes: “Tan mala onda...”

Carina Zampini es una actriz argentina conocida por sus destacados papeles en telenovelas. La famosa es recordada por ser Victoria Bandi en Dulce Amor que atrapó a todos los televidentes. Hace un tiempo se incorporó al streaming adaptándose a las nuevas apuestas audiovisuales. Este fin de semana fue protagonista de un incómodo momento.

La actriz se encontró con fans por la calle y tuvo un gesto inesperado que rápidamente se volvió viral y abrió debate por su reacción. Una seguidora de la actriz fue a esperarla a la salida de Luzu, donde tiene su programa La Novela con el fin de sacarse una foto con ella.

El incómodo momento entre una fan y Carina Zampini que generó repudio

Un accidente entre las dos terminó generando el enojo de la actriz y su mala reacción con la joven que la esperaba. Todo comenzó cuando la chica la rozó y esto hizo que cayera al piso la botella de gaseosa que llevaba en la mano, provocando que se agite.

Cuando la chica intenta levantar la botella para ofrecerle en la mano, Carina Zampini comentó con enojo: "¿Y ahora qué hago? ¿La abro y me empapo?”.

La joven se mostró incómoda con la situación y sin saber qué hacer. Ante esto, la actriz respondió cortantes: “Te agradezco, te la dejo”, generando tensión en el ambiente. Tras esto agarró la botella y se fue del lugar.

La joven se mostró desilusionada por el hecho que vivió y al que había ido con la ilusión de sacarse una foto.

La secuencia se volvió viral y no fue bien recibida por los usuarios de las redes que repudiaron a la famosa por su actitud. “Es de mala pintarle la cara así a la pobre chica”; “Por una gaseosa de mier..., pobre chica, la hizo sentir re mal”; “Se comportó muy mal con la chica”; “Fue culpa de ella que no estaba agarrando bien la botella”; “¿Tan mala onda vas a ser?“, fueron algunos de los comentarios.