Sofía Zelaschi, esposa de Christian Petersen, apareció públicamente en medio del delicado estado de salud del chef: qué hizo

Christian Petersen es un reconocido chef argentino y figura de importantes programas de cocina en la televisión argentina. El cocinero atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir una descompensación durante una excursión en el volcán Lanín en San Martin de los Andes.

El chef está internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de la localidad de neuquina. Christian estaba en compañía de su esposa Sofía Zelaschi cuando sufrió la descompensación.

Christian Petersen

Según MejorInformado, el chef participaba de una actividad de montaña registrada oficialmente ante el Parque Nacional Lanín. En el ascenso, el guía se dio cuenta de que no se encontraba bien y dio aviso a un guardaparque, luego activaron un operativo de rescate.

Hasta el momento se sabe que la descompensación estaría vinculada con una fibrilación auricular, es decir, una afección cardíaca que puede derivar en complicaciones graves si no se aborda a tiempo. El chef está siendo monitoreado constantemente por el equipo médico del hospital.

La primera aparición pública de Sofía Zelaschi

De acuerdo a lo que difundió Radio Mitre, la esposa del cocinero se mantuvo en un estado de reserva total durante estos días sin atender llamados ni hablar con la prensa. Incluso, dentro del ámbito hospitalario donde no se la había visto hasta el momento.

Ahora, habría sido captada por las cámaras mientras salía del lugar, pero sin emitir declaraciones respecto a la salud de Christian Petersen. De todas maneras, se supo que siempre estuvo junto a él de manera constante, enfocada de lleno en el cuadro clínico, y evitando cualquier tipo de exposición pública.

Christian Petersen se casó con Sofía Sánchez Zelaschi (Instagram de Christian Petersen)

Quién es Sofía, la esposa de Christian Petersen

Sofía Zelaschi conoció a Christian cuando ella era participante de El Gran Premio de la Cocina (El Trece), y él era jurado. A pesar de que no ganó el reality de cocina, el chef destacó que la joven de 29 años era una de las más cocineras más distinguidas del programa.

Según contaron, un día el chef fue la Embajada de Estados Unidos y una empleada del lugar le contó que su hija era amiga de Sofía, quien lamentaba que el programa terminó porque ya no lo veía.

Después de esto, Christian Petersen escribió a Sofía y le ofreció trabajo en su restaurante. La joven, que ya es madre de un nene de una relación anterior, aceptó la propuesta y con el tiempo comenzaron a salir.

En abril de este año, la pareja dio el sí tras cinco años de relación y con una importante ruptura en 2021. Se casaron en una ceremonia privada en San Isidro.