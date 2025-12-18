Christian Petersen está en terapia intensiva tras descompensarse durante una excursión al volcán Lanín

El reconocido chef argentino Christian Petersen, de 55 años, se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece con pronóstico reservado desde el viernes pasado, tras descompensarse durante una excursión al volcán Lanín.

Según pudo reconstruirse, el episodio ocurrió mientras el cocinero participaba de una actividad de montaña registrada oficialmente ante el Parque Nacional Lanín. Durante el ascenso, el guía del grupo advirtió que uno de los integrantes no se encontraba en buen estado físico y dio aviso inmediato a un guardaparque, lo que permitió activar el operativo de rescate, según MejorInformado.

El traslado de urgencia y el diagnóstico inicial

Petersen fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes. Allí, el equipo médico detectó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

Tras ser estabilizado, los profesionales resolvieron su derivación al Hospital Ramón Carrillo, centro de mayor complejidad en la región, donde permanece internado desde entonces.

Christian Petersen

Parte médico: estado crítico y asistencia respiratoria

Desde su ingreso, el estado de salud del chef es delicado. De acuerdo con fuentes vinculadas a su atención, Christian Petersen se encuentra:

Con asistencia respiratoria mecánica

Ventilado y hemodinámicamente inestable

Bajo tratamiento con drogas vasoactivas

Con arritmia persistente

Cursando un cuadro de falla multiorgánica

La evolución clínica adversa impidió, por el momento, su traslado a la ciudad de Buenos Aires, posibilidad que había sido evaluada en las primeras horas, de acuerdo al medio citado.

Versiones extraoficiales y cautela médica

En las últimas horas trascendió de manera extraoficial que estudios toxicológicos habrían arrojado resultados positivos. Sin embargo, esta información no fue confirmada ni por fuentes médicas ni por el entorno familiar, por lo que se maneja con estricta cautela.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que precise la evolución del paciente.

La familia acompaña al chef en San Martín de los Andes

Familiares directos de Christian Petersen, incluida su esposa, se encuentran en San Martín de los Andes acompañándolo durante la internación. Cabe recordar que el chef se había casado recientemente, el pasado 18 de abril, en una ceremonia íntima realizada en San Isidro.

Días antes del episodio, Petersen había compartido públicamente su felicidad por este nuevo momento personal.