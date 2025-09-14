Cómo sigue la salud de Thiago Medina tras su terrible accidente: “Pronóstico reservado”

El viernes en la noche Thiago Medina sufrió un terrible accidente a la altura de Francisco Álvarez cuando manejaba su moto y chocó con un auto. El influencer fue operado de urgencia y su estado es delicado. Su familia y amigos piden cadena de oración. Este domingo se revelaron más datos sobre como avanza su salud.

Thiago Medina habló sobre su situación sentimental

Una de las imágenes más conmovedoras del difícil momento que vive el ex Gran Hermano es cuando su hermana, más conocida como Camilota y su ex Daniela Celis, quien es la madre de sus gemelas Laia y Aimé, se abrazan a la salida del hospital tras recibir noticias duras sobre la salud del joven de 22 años.

“Rezo y pido por favor cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Cada personita aporta un montón: luz, reiki, fuerzas… Cada uno hace la diferencia. Thiago lo necesita, gracias”, escribió Daniela en su último mensaje público.

La emoción de Daniela Celis y Thiago Medina al compartir sus primeras vacaciones con sus pequeñas hijas

Por otro lado, las gemelas le hicieron un cartel con las huellas de sus manos y escribieron: “Vos podés, papá. Te amamos mucho”. La foto fue compartida por Camilota, quien se acercó junto con su familia este domingo al mediodía para recibir un nuevo parte médico de la salud del ex Gran Hermano.

El mensaje de Laia y Aimé, las gemelas de Thiago Medina mientras lucha por su vida

El nuevo parte médico de Thiago Medina tras su accidente

Este domingo 14 de septiembre, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano: “Sigue en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Con pronóstico reservado”.

Asimismo, la institución agregó: “Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”.

De igual manera, en la cuenta de LAM añadieron más novedades sobre el estado de salud del famoso: “Thiago Medina está en coma inducido. Estable, pero sigue en estado crítico”.

Una de los últimos familiares en expresarse hoy fue Camilota, quien volvió a pedir por rezos para su hermano. “Les pedimos a todos que lo tengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar. Estamos convencidos de que Thiago, con la fuerza que siempre lo caracterizó, va a salir adelante”.