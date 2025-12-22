“Chape de a tres”: Sofi Martínez recibió una inesperada propuesta hot de dos famosos

Un comentario al pasar derivó en una charla picante que no tardó en encender las redes. Sofi Martínez fue parte de un intercambio descontracturado que incluyó bromas, risas y una propuesta inesperada durante una grabación para YouTube que se volvió tendencia.

El episodio ocurrió en un video del canal del filósofo y streamer Eial Moldavsky, en el que también participó la conductora y actriz Evelyn Botto. Los tres compartían una charla informal dentro de un auto cuando la periodista deportiva lanzó una frase que dio pie a un momento “hot”.

La frase de Sofi Martínez que desató la conversación

“Yo tenía una amiga a la que le gustaba mucho el chape de a tres”, comentó Sofi, sin imaginar la repercusión que tendría su declaración. Lejos de dejar pasar el comentario, Moldavsky reaccionó de inmediato: “Gran cosa el chape de a tres”, a lo que la periodista respondió con sinceridad: “No, yo nunca lo practiqué”.

Fue entonces cuando Evelyn Botto intervino con una frase que generó carcajadas y sorpresa: “¿Nunca lo practicaste? Pero justo…”, sugiriendo en tono de broma que en ese momento había exactamente tres personas en el vehículo.

Risas, excusas y un video viral

Mientras Sofi Martínez se reía por la insinuación, los otros protagonistas sumaron comentarios humorísticos. “Yo acabo de entrar en mi semana gay, no lo puedo probar”, bromeó Moldavsky, mientras que Botto cerró la escena con una aclaración contundente: “Es de otra época eso, amiga, yo ahora estoy de novia mal”, en referencia a su relación con Fede Bal.

Sofi Martínez, entre el humor y un gran año profesional

Más allá del episodio viral, Sofi Martínez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En 2026 volverá a cubrir el día a día de la Selección argentina, esta vez durante el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.