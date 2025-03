La reacción de Eial Moldavsky a la repercusión generada por sus dichos contra Lali Espósito: “Días muy malos”

Eial Moldavsky forma parte de uno de los streamings más visto de la actualidad, en donde tienen diversas charlas con temas que suelen ser picantes, pero que lo llevan con humor o comentarios que muchas veces impacta en la audiencia. Eso fue lo que pasó con una anécdota que contó el famoso y todo indicaba que la figura de la historia era Lali Espósito.

Los comentarios del filoso sobre su encuentro íntimo con una famosa, que según las conjeturas de los fanáticos es Lali Espósito, llevó a que se genere fuerte repudio en las redes sociales hacia Moldavsky por hablar de esa forma de una mujer.

Eial Moldavsky habló de Lali y su palabra no cayó bien. (Instagram)

El descargo de Eial Moldavsky por sus dichos

En principio, el humorista publicó un video en sus redes sociales para disculparse por sus dichos: “Pido perdón, fue pésimo lo que dije y como lo dije. Vengo a ofrecer unas disculpas públicas, porque creo que la situación lo amerita. Y poner algo de contexto también. Pero sobre todo disculparme, que creo que es lo más importante (...) En ningún momento me referí a Lali. La historia es completamente falsa en el marco de alimentar el aire en el marco de un programa“, comenzó diciendo Eial Moldavsky.

“Dicho esto me parece que está bien ofrecer una disculpa, en primer lugar, a Lali, que es una víctima injustificada de este video, (...) Entonces mis disculpas muy sinceras a ella, continuó diciendo el streamer.

El mano a mano de Eial Moldavsky con Intrusos

Días después de su primer descargo, el hijo de Roberto Moldavsky habló por primera vez de su “cancelación” en la televisión. A través de una nota para Intrusos, reveló cómo fueron los días posteriores a sus dichos en OLGA.

“Estuve muy mal. Fueron días muy malos, de mucha tristeza, mucho arrepentimiento y de mucha angustia. Si bien claramente yo no soy la víctima de esta historia, los días fueron muy malos, estaba muy triste (...) Yo siento un rechazo muy grande por verme a mí mismo, que es lo peor que te puede pasar. Quizá si yo lo viera en otra persona también tendría críticas, así que no tengo mucho para opinar", aseveró el mediático.

Finalmente, respecto al impacto que generó en Lali, Moldavsky aseveró que se sentía sumamente dolida y expuesta, lo que le generó aun más dolor en su persona. “Ella se sintió tocada, se sintió expuesta y eso es lo que más me duele. Me parece que está bien que tome la decisión que quiera, porque quedó muy expuesta. Yo estoy muy triste de haber sido quien lo dijo y estoy muy triste de haber dejado en ese lugar a una persona que quiero, que admiro, que respeto, que es un símbolo de este país y que la voy a seguir queriendo y la sigo admirando como lo hice toda mi vida. Me siento muy mal”, expresó con suma emoción.