Casi 12 años después, Sabrina Ravelli reveló el escandaloso motivo de su separación con Matías Alé: “Lo visité y encontré un...”.

Matías Alé y Sabrina Ravelli vivieron una de las relaciones más mediáticas de la farándula argentina. Su romance comenzó en 2010, cuando ambos coincidieron en el espectáculo “Excitante”, una obra de revista en la que compartían escenario. La química entre ellos se trasladó rápidamente de las tablas a la vida real, y pronto blanquearon su relación.

Sabrina Ravelli y Matías Alé.

La pareja se convirtió en noticia permanente: desde viajes románticos hasta participaciones en programas de televisión, donde mostraban su amor sin filtros. Ravelli incluso llegó a confesar en varias oportunidades que Matías había sido uno de los grandes amores de su vida.

En 2013, tras varias reconciliaciones y distanciamientos, decidieron ponerle fin de manera definitiva a la relación, una noticia que sorprendió a todos sus seguidores.

La razón por la que cortaron Matías Alé y Sabrina Ravelli

Ravelli fue invitada al programa de stream Ya fue Todo de Jotax Digital, donde recordó uno de los episodios más difíciles de su relación con Matías Alé. “Un día del verano lo visité en Carlos Paz y encontré un clip de pelo en el piso. Fui y le dije ¿de quién es esto si yo no lo uso? Ahí empezó toda la discordia. Él me contestó que era de la chica que limpiaba la casa”, relató entre risas, asegurando que el actor solía inventar excusas para salir del paso.

Según contó, ya sospechaba que Alé la engañaba con otra mujer, y efectivamente se trataba de María del Mar, la modelo cordobesa que luego se casaría con él.

Así luce la ex esposa de Matías Alé

Sabrina admitió que nunca habló con ella y que la relación entre ambas fue siempre distante. “Una vez la crucé en una peluquería y se hizo la sonsa, ni siquiera atinó a mirarme, seguramente tenía culpa. Igual a mí no me interesa hablar. No me gusta cuando la otra persona sabe que está en una relación y se mete en el medio”, afirmó sin filtros.

Sobre el vínculo actual con el actor, aseguró que, aunque hubo heridas, mantiene un cariño especial. Incluso confesó que el contacto no se perdió con el paso del tiempo. “Me sigue enviando mensajes re lindos, por ejemplo para el día de mi cumpleaños. Podríamos trabajar juntos si en algún momento se presenta la oportunidad. Hemos conversado para juntarnos a tomar algo juntos. Siempre desde el lado del sentimiento del amor, no desde otro”, reveló.

Sabrina Ravelli y Matías Alé.

En definitiva, la historia de amor entre Matías Alé y Sabrina Ravelli fue intensa, pública y con un final que sorprendió a muchos. Aunque cada uno siguió su camino, su romance quedó grabado como uno de los más recordados de la farándula local.