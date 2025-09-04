Casi 9 años después, salió a la luz la inesperada separación entre Matías Alé y María del Mar.

La historia de Matías Alé y María del Mar Cuello Molar comenzó en 2015, cuando se conocieron durante una temporada en Villa Carlos Paz. En ese momento, Matías todavía estaba en pareja con Sabrina Ravelli, lo que generó gran repercusión en los medios.

A pesar de la diferencia de edad y del breve tiempo de noviazgo, la pareja decidió casarse por civil el 1 de octubre de ese mismo año. Sin embargo, solo cinco semanas después, Matías sufrió un brote psicótico que requirió su internación en una clínica psiquiátrica, y en marzo de 2016 María del Mar solicitó el divorcio.

María del Mar y Matías Alé, recién casados (Foto: web)

Tras la separación, María del Mar se trasladó a México, donde continuó su carrera como modelo y se mantuvo alejada del foco mediático. Por su parte, Matías ha recordado en entrevistas su relación con ella, afirmando que se enamoró profundamente y que fue una etapa muy importante en su vida.

La razón por la cual terminaron Matías Alé y María del Mar

En un breve móvil desde Villa Carlos Paz con un periodista de Intrusos, María del Mar expresó las razones de la separación: “Yo necesitaba estar con mi familia y él tiene que solucionar sus temas. Lo extraño, pero lo necesitábamos”. Sobre Helena, su suegra, en diálogo con Marina Calabró, agregó: “Me atormenta todos los días, no quiero decir la verdad por Mati”.

El casamiento de María del Mar y Matías

Respecto a la decisión tras el brote psicótico, el actor mencionó: “Nos estamos dando un tiempo en nuestra relación y el tiempo dirá cómo seguimos. Ahora me estoy centrando en la recuperación”.

Y añadió: “Mi amor a María está incondicional. Nos amábamos y se estaba haciendo difícil”.

Sin vuelta atrás: Matías Alé y María del Mar se divorcian

A pesar de los momentos difíciles y la decisión de darse un tiempo, tanto María del Mar como Matías Alé coinciden en que su vínculo estuvo marcado por el amor y la comprensión. Hoy ambos priorizan su bienestar personal y la recuperación, dejando abierta la posibilidad de cómo continuará su relación en el futuro.