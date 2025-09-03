El impensado problema de Matías Alé que pone en riesgo su casamiento con Martina Vignolo: “Pido a...”

Matías Alé es un actor argentino con una larga trayectoria en el teatro, cine y televisión. El famoso volvió a reaparecer en los medios de comunicación tras pasar por episodios complicados en su vida personal. Volvió a enamorarse y disfrutar a pleno de su relación con Martina Vignolo, con quien se va a casar.

Matías Alé y su novia Martina

La novia del actor es 22 años menor que él, pero a pesar de las críticas que recibieron, apostaron al amor, siguen juntos y van a pasar por el altar. Matías le pidió casamiento a su pareja a los pocos meses de empezar su noviazgo y en la ceremonia de los Martín Fierro.

La pareja anunció la fecha con un video en redes sociales. El casamiento será el 24 de octubre de 2025 y solo quedan días para el gran día. No obstante, el actor contó en Bondi Live el drama que vive y le genera incertidumbre sobre el día del enlace.

Matías Alé y su novia Martina Vignolo

En el streaming, la feliz pareja contó los detalles para el día del casamiento. Matías reveló que Benito Fernández va a ser el encargado de crear el vestido de Martina.

El problema de Matías Alé que podría perjudicar la fecha de su casamiento con Martina Vignolo

“Entonces, le digo ¿‘Amor, cuándo tenés la prueba?’ Que yo trato de no meterme mucho. Y ella me dice: ‘El miércoles’. Y a mí se me escapó ‘Claro, porque yo el miércoles voy a lo de George, Giorgio Radaelli, que me hace la ropa a mí’. Y me dice: ‘¿Te vas a probar la ropa?’ y yo ‘Sí, amor’“, comentó el famoso sobre la emoción que le generan los preparativos para el gran día.

Asimismo, Matías Alé contó que cambiaron los planes iniciales de la boda y decidieron casarse en Mar del Plata, la ciudad donde se conocieron en el verano 2024.

“Cambiamos el destino del civil. Nos vamos a casar en Mar del Plata, el 23 de octubre”, afirmó Matías Alé. Luego, el famoso relató el infortunio que le surgió cuando fue a gestionar los papeles para casarse en el Registro Civil.

“Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, por suerte, me dice: ‘¿Pero vos estás casado?’ y yo le digo: Sí, estuve casado por civil antes de enfermarme e hice el divorcio exprés”, contó el actor al aire de Bondi Tv.

El problema de Matías Alé que podría perjudicar la fecha de su casamiento con Martina Vignolo

“Pero ella me dice ‘Mati, pero esto no está registrado’. Lo llamé a Burlando y me dijo que eso no se terminó de hacer. Así que se presentó ahora y supuestamente son dos meses porque esa causa estaba archivada“, agregó Matías sobre el problema legal que tiene y podría complicar su casamiento.

“Pido por favor a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23...”, pidió en vivo Matías Alé a la Justicia.