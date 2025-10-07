Casi 11 después, salió a la luz el insólito motivo de la separación entre Cande Vetrano y Gastón Soffritti.

Gastón Soffritti y Cande Vetrano se conocieron en 2003, cuando tenían apenas 12 años y formaban parte del elenco de la recordada telenovela infantil Rincón de luz. No fue la única vez que coincidieron en la pantalla, ya que volvieron a trabajar juntos en Chiquititas 2006.

Sin embargo, el amor entre ellos surgió recién siete años más tarde, cuando la vida los volvió a cruzar en otro momento personal y profesional.

Gastón Soffritti y Barbie Vélez.

En ese entonces, mientras atravesaba su separación de Barbie Vélez, Gastón se encontraba grabando Vecinos en guerra, la exitosa ficción de Telefe. Allí interpretaba a Lucas Mayorga, un joven que mantenía una relación amorosa con el personaje de Paloma Crespo, interpretado justamente por Cande Vetrano. Fue durante esas grabaciones cuando la conexión entre ambos comenzó a traspasar la pantalla.

Como suele ocurrir en el mundo de la televisión, la historia de amor que comenzó en la ficción terminó volviéndose realidad. Los actores iniciaron una relación fuera del set, aunque al principio optaron por mantenerla en secreto para evitar especulaciones.

Cande Vetrano y Gastón Soffritti.

Aun así, en las redes sociales se dedicaban mensajes encubiertos y publicaban imágenes juntos. “Estamos un poco cansados de escondernos. Y esperamos porque queríamos en un punto afianzar la relación, que fuera algo serio”, confesó la actriz en una entrevista con Crónica al hacer oficial el noviazgo.

En esa misma charla, la actriz también reveló que trabajar junto a Soffritti le resultaba algo natural, ya que ambos venían compartiendo proyectos desde hacía varios años.

Cande Vetrano y Gastón Soffritti.

Sin embargo, tras nueve meses de relación, decidieron separarse. La noticia sorprendió a todos, ya que la pareja solía mostrarse muy unida y enamorada cada vez que aparecían en público.

La razón por la que cortaron Cande Vetrano y Gastón Soffritti

Candela Vetrano y Gastón Soffritti vivieron un romance intenso que duró nueve meses, durante los cuales se mostraban inseparables tanto en eventos públicos como en redes sociales, donde compartían su complicidad y cariño.

Sin embargo, de manera inesperada, los actores decidieron poner fin a la relación sin dar mayores explicaciones, lo que tomó por sorpresa a sus fanáticos. Incluso tenían planeadas unas vacaciones en Brasil, pero las versiones de crisis se dispararon cuando él fue visto en Punta del Este junto a sus amigos.

Cande Vetrano y Gastón Soffritti.

En aquel momento, ninguno quiso ahondar en los motivos de la separación. “Es verdad que estamos separados, pero no quiero hablar de eso”, declaró Soffritti en 2014 al medio Personajes.TV.

Meses más tarde, comenzaron los rumores de romance entre el actor y Noelia Marzol, aunque él se encargó de aclarar que no hubo superposición de vínculos. “Estamos saliendo, pero no somos novios. Nos estamos conociendo hace un mes, no se le puede poner un título”, expresó en el programa Resumen de una semana agitada.

Gastón Soffritti y Noelia Marzol.

A pesar de las especulaciones, Vetrano y Soffritti mantuvieron siempre una relación cordial y hasta compartieron nuevamente trabajo en la novela Día y noche. “Con Cande sabíamos que nos íbamos a cruzar mil veces. Ella es una gran laburante y me llevé muy bien trabajando con ella, así que creo que no va a haber ningún tipo de problema”, afirmó él en diálogo con Ciudad Magazine.

Así, ambos dejaron claro que su historia terminó en buenos términos y que la ruptura se debió simplemente al fin del amor, sin terceros en discordia ni conflictos personales.