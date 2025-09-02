Cande Tinelli se reencontró con un ex y desató rumores de reconciliación

En las últimas horas trascendió que Cande Tinelli volvió a apostar al amor junto a Luca Bonomi, empresario textil y propietario de una de las marcas de indumentaria femenina más reconocidas del país.

La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa, quien develó la identidad del hombre detrás del enigmático que venía sosteniendo desde la semana pasada. La revelación sorprendió a las “angelitas” en pleno estudio, ya que no se trataba de una nueva relación, sino de una reconciliación después de varios años de distancia.

Se acabo el amor: Cande Tinelli confirmó su separación con Luca Bonomi

Al dar detalles sobre el romance, el conductor relató cómo recibió la información y la sorpresa que le generó: “Nos llegó la foto. Yo pensé que era una reconciliación y cuando empiezo a investigar, me dijeron ‘Che, qué raro que estén juntos porque habían terminado muy mal’. Y yo no me acordaba que habían terminado mal”, señaló.

Así fue la romántica salida que tuvo Cande Tinelli con su ex Luca Bonomi

“Ella se separó hace poco de Coty, está en proceso de divorcio, con su ex marido y los encontraron en un shopping y la verdad que nos sorprendió mucho que estén ahí juntos y al entorno también”, agregó Ochoa.

“Y cuando empecé a preguntar si existía alguna posibilidad de una vuelta, más de uno dijo ‘Que no te sorprenda’”, explicó Pepe, en referencia a que la vida amorosa de la hija de Marcelo Tinelli está marcada por reconciliaciones, como las que tuvo con el propio Coty Sorokin.

“Él tiene una marca, fue su ex novio durante tiempo. Fueron y vinieron mucho tiempo, en el periodo más o menos de 2018 al 2020. Cortaron, iban, venían… Después, nunca se supo más nada y se los vio la semana pasada juntos. Se separaron mal porque (…) eran un poquito tóxicos”, cerró Pepe Ochoa.

Cande Tinelli y Luca Bonomi (foto: web)

Tras varios años de idas y vueltas, la hija de Marcelo Tinelli parece haber dado una nueva oportunidad al amor junto a Luca Bonomi. Lo que comenzó como un encuentro inesperado en un shopping terminó por confirmar que, pese a los conflictos del pasado, ambos decidieron retomar su vínculo, dejando en evidencia que algunas historias merecen una segunda oportunidad.