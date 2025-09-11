Camila Galante reveló qué le dijo Leandro Paredes sobre Evangelina Anderson en medio de los rumores de infidelidad

En medio de los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Evangelina Anderson, la pareja del futbolista rompió el silencio. Según la información que fue expuesta durante la más reciente emisión de Intrusos, Camila Galante habló con Paula Varela sobre el escándalo en cuestión.

Para desarrollar el escándalo del momento, Paula Varela comentó en Intrusos que contactó a Camila, puesto que quería conocer su postura ante los rumores de romance entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson.

Aseguran que existiría un romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes.

Qué dijo Camila Galante sobre los rumores de romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes

Desde el piso de Intrusos, Paula Varela dijo: “Le escribí para ver qué pasa, obviamente ellos están juntos viviendo acá, porque Leandro está jugando en Boca. Me dice ‘Pau lo vi’, porque le pregunté si había visto todas estas cosas".

Luego, Paula Varela leyó el resto del mensaje que le envió Camila Galante: "‘Imagínate que me mostró él la noticia’, dice. O sea, Paredes fue y le mostró la noticia del romance. ‘La leímos juntos’, me comenta ella”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, en la conversación con Paula Varela, Camila Galante se refirió a la expareja de Martín Demichelis: “‘Él me desmintió rotundamente un romance con Evangelina Anderson’ dice la esposa de Paredes. ‘Leandro me dijo que no la conoce’, remarcó”.

Leandro Paredes y Camila Galante enfrentan rumores de separación.

En ese contexto, Paula Varela leyó nuevamente el escrito que le envió Camila Galante, mismo que dice: "‘Leandro me dijo que no conoce a Evangelina’. O sea, obviamente Camila le preguntó, ‘che, la conociste, la cruzaste’ y le dijo que nunca la vio personalmente”.

Por último, pero no menos redundante, Paula Varela dejó saber que Camila Galante por el momento no tiene pensado hablar ante los medios: “Le pedí un audio, una nota, lo que sea, pero me dice que por ahora no quiere hablar y que si la noticia llega a hacerse más grande, si lo ve necesario, va a salir a aclarar, pero por ahora prefiere el silencio”.

Cabe aclarar que, Leandro Paredes y Camila Galante tienen más de 14 años juntos y 3 hijos en común, pero no es la primera vez que enfrentan rumores sobre terceros en discordia y crisis interna entre la pareja.