Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 13 años de su muerte con un video inédito: “Sigo escuchando tu risa”

Benjamín Vicuña y Pampita fueron una de las parejas más queridas de los medios de comunicación. La modelo y el actor estuvieron una década juntos y se convirtieron en padres de cuatro niños: Blanca (quien falleció en 2012), Bautista, Benicio y Beltrán. Aunque se separaron de una manera escandalosa, con el tiempo hicieron las paces.

Benjamín Vicuña cuando estaba con Pampita.

La expareja tiene un lazo inseparable que los mantendrá unidos por siempre, además de sus hijos, es decir, que la modelo y el actor atravesaron juntos la dolorosa pérdida de su hija Blanca el 8 de septiembre de 2012. Desde ese entonces sus vidas no fueron la misma y comparten el mismo sentimiento desgarrador.

La hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña murió en Chile a causa de una bacteria que produjo una neumonía hemorrágica. Blanca tenía apenas seis años. Los padres de la pequeña la recuerdan en cada fecha del aniversario de su muerte.

La pequeña Blanca falleció en 2012.

Benjamín Vicuña recurrió a sus redes sociales, como suele hacer cuando le deja mensajes a sus hijos, y escribió un conmovedor texto para su hija fallecida junto a un video inédito de la pequeña de seis años.

El conmovedor posteo de Benjamín Vicuña al cumplirse trece años de la muerte de su hija Blanca

“Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje", escribió con total emoción el actor chileno.

“El frío me penetra hasta los huesos, pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento. Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, diálogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras”, escribió reflexivo Benjamín Vicuña.

“Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí. A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños”, comentó el famoso al cumplirse trece años de la muerte de su hija.

“Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo, pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”, cerró Vicuña en el conmovedor posteo dedicado a su hija en un nuevo año de aniversario de su muerte.