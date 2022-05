Tini Stoessel ya está consagrada como una de las figuras del pop y el urbano nacional. Dejó de ser la chica Disney para convertirse en una estrella con nombre propio. Este jueves, lanzó su última canción que marca una nueva era en su carrera. Sus fans quedaron impactados con este videoclip llamado “La Triple T”.

La cantante estuvo una semana promocionando esta nueva canción con videos cortos. Finalmente este 5 de mayo salió a la luz. En tres horas, llegó a casi 400 mil reproducciones en Youtube. Sus fanáticos inundaron las redes sociales con imágenes y mensajes de alegría por este tema, convirtiéndolo en tendencia.

Reacciones de los fans de Tini Foto: Twitter

Muchos de sus seguidores dijeron que esta canción, que mezcla el pop con el urbano, es el nuevo hit de este año. Se mostraron felices porque es un nuevo single. La defendieron de aquellos que creen que no puede tener un éxito si no es en colaboración con otro artista: “Tini Stoessel no necesita feats, los feats necesitan de Tini. La reina de Argentina”.

Las reacciones de los fans de Tini Foto: Twitter

No faltan aquellos que ya eligieron su look favorito de Tini en este video. La actriz utilizó diferentes outfits mezclando los colores rosa y violeta.

Otra observación de sus fans es que hizo guiños a anteriores épocas suyas, a través de la vestimenta de las bailarinas a su alrededor. Por ejemplo, se puede reconocer la ropa que usó en los videos de “22″ y “Bar”. “Tini Stoessel haciendo referencia a ella misma en La Triple T es algo épico”, dijo un usuario.

Las reacciones de los fans de Tini Foto: Twitter

La gran mayoría de los seguidores de Tini Stoessel creen que este es su mejor trabajo del último tiempo. “La Triple T se acaba de convertir en mi videoclip favorito, es increíble”, es un ejemplo de las reacciones de sus fans. La cantante se mostró agradecida con su público y feliz por este nuevo lanzamiento.

El apoyo de los fanáticos de Lali Espósito a Tini

Siempre se creó una rivalidad entre ambas artistas, a pesar de que ellas nunca lo fomentaron. El día de cumpleaños de Tini, Lali la saludó con una foto juntas desde un estudio. Recientemente en una entrevista, la actriz de “Sky Rojo” reveló que pronto saldrá una colaboración entre ellas.

Los fans de Lali apoyan a Tini Foto: Twitter

A partir de eso, sus fandoms comenzaron a unirse. Por eso, en este día tan especial para Tini Stoessel, las fans de Lali Espósito apoyaron el videoclip de “La Triple T”. “El fandom de Lali apoyando el lanzamiento de esta reina”, dijeron. Una actitud que seguro las dos artistas aplaudirán.