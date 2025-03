Así está hoy Indalecio, el hijo de Luli Fernández, a sus 6 años.

Luli Fernández construyó una hermosa familia junto a su esposo, Cristián Cúneo Libarona, con quien se casó en 2015. Se trata de una familia reconstituida, ya que él tenía cuatro hijos de su matrimonio previo: Santos, María, Vicente y Jacinto.

Después de cuatro años de matrimonio, la modelo se convirtió en madre de Indalecio, fruto de su unión con el abogado. El único hijo de la pareja nació el 11 de marzo de 2019, y la influencer lo presentó con tiernas palabras en su cuenta de Instagram. Junto a su esposo, decidieron el nombre de su hijo, el cual eligieron por su significado: “enviado de Dios”.

Luli Fernández e Indalecio (Foto: Instagram/lulifernandezok).

Luli Fernández suele compartir en sus redes sociales el crecimiento de su hijo Indalecio. En una entrevista en Socios del Espectáculo, la modelo reveló el método que eligió para criar a su hijo: “Indalecio no tiene acceso a tablets, celulares ni consolas de juegos. Lo único que ve es una película en la televisión por alguna eventualidad, estando conmigo y sus hermanos”.

Y añadió: “Como nunca accedió a eso, es algo que no pide. Tratamos de sostenerlo el mayor tiempo que podamos. Como decís, implica mucho tiempo, pero fue una decisión muy consensuada con Cristián. A medida que pasen los años, el sistema nos va a ganar y vamos a tener que ceder. (...) No es que tenemos una resistencia, pero sí creemos que en estos primeros años de vida no esté sobre estimulado para favorecer su desarrollo”.

El tierno mensaje de Luli Fernández por el cumpleaños de su hijo Indalecio

El 11 de marzo de 2025, Indalecio celebró su sexto cumpleaños. Sus facciones no dejan lugar a dudas de que es hijo de Luli y Cristián. El parecido físico con su papá es realmente notable, y además, el corte de pelo hace que se parezcan aún más.

“Desde que Indalecio nació, cada cumpleaños de el recibo yo también las felicitaciones. Al principio, me costó entender por qué para su cumpleaños me felicitaban también a mí; hasta que en un momento comprendí que convertirme en mamá representa un renacer”, comenzó su posteo.

La dedicatoria de Luli Fernández por el cumple de su hijo Indalecio.

“Las mujeres nos re descubrimos, en una nueva versión. Ni mejor ni peor a la anterior, completamente distinta. No, no sos la misma. Y nunca más volves a ser la misma. Descubrís una nueva forma de amar, totalmente distinta a la que conocías, absolutamente incondicional”, continuó.

“Esa cosita tan chiquita te desafía todos los días, desafía tu tolerancia al cansancio, tu paciencia, y esa capacidad profunda de amar y sostener que ni siquiera sabías que existía en vos. No necesité un hijo para realizarme como persona ni como mujer pero sin dudas me ayudó a convertirme en una mejor versión de mí misma”.

Luli Fernández y su hijo Indalecio.

“Creo que como mamá hacia mi hijo uno de los sentimientos más profundos que tengo es la gratitud. Soy una convencida que desde donde vienen nos eligen, con absoluta conciencia”, aseguró.

Y para finalizar, agregó: “Celebro que este chiquitín de ojos profundos me haya elegido eternamente como su mamá. Felices 6 años Inda de mi cora, te amo con toda mi alma”.