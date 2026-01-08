Así está hoy Gonzalo, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, a los 25 años: a qué se dedica.

Desde que se convirtió en madre, Nazarena Vélez ha manifestado en reiteradas ocasiones el fuerte lazo que la une a sus hijos: Barbie, Gonzalo “Chino” y el más pequeño, Thiago, a quien todos llaman cariñosamente “Titi”. Con el paso del tiempo, cada uno fue encontrando su propio camino y, en dos casos, eligieron seguir la veta artística heredada de sus padres.

Gonzalo “Chino” Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini. Gentileza Instagram.

Gonzalo “Chino” Agostini, hijo de Nazarena Vélez y del cantante Daniel Agostini, tiene 25 años y eligió dedicarse de lleno a la música, un camino que siempre transitó con el apoyo incondicional de su madre.

A qué se dedica Gonzalo, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini

Siguiendo los pasos de su padre, Gonzalo eligió la cumbia como género musical y formó su propia banda. A lo largo de su carrera, también compartió escenario con Daniel Agostini, quien incluso le dedicó una canción titulada “Hijo”, inspirada en el lazo que los une.

Gonzalo “Chino” Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini.

Tiempo atrás, Chino contó que la separación de sus padres impactó de lleno en el vínculo familiar. “Soy un pibe al que en un momento le agarró la rebeldía y se fue de la casa a los 16 años. Después estuve un tiempo viviendo solo, me las rebusqué solo y ni les hablaba a mis viejos”, relató. Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo lograron dejar atrás los conflictos y hoy mantienen una relación cercana y fortalecida.