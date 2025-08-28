El profundo dolor de Daniel Agostini tras la muerte de un familiar: “Siempre vivirás en mi corazón”

Daniel Agostini es un cantante de cumbia con una larga trayectoria en el país. El artista que mantiene un perfil lejos de los medios de comunicación, está pasando por un profundo dolor por la pérdida de un ser querido y no pudo ocultar su tristeza en redes sociales.

Daniel Agostini

El artista vive un momento doloroso por la muerte de su amiga y representante de toda la vida, María de los Ángeles Trincavelli. Agostini decidió despedirla con una emotiva publicación en la que muestra su angustia por la pérdida.

“¡Hola, mis queridas familias! Lamento informarles el dolor inmenso que hemos sufrido en una enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz hace instantes, como mi amiga y representante María de los Ángeles Trincavelli“, informó el músico en su cuenta de Instagram.

El dolor de Daniel Agostini por la muerte de un ser querido

“Marita en estos años compartidos de una sana y hermosa amistad, pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón. Nos volveremos a encontrar”, escribió Daniel Agostini en su conmovedor mensaje público para despedir a su amiga.

En otra publicación, el cantante de cumbia sumó una foto de su amiga Marita y escribió: “Marita siempre estarás en nuestros corazones”.

La foto que compartió Daniel Agostini para despedir a su amiga y representante

El doloroso mensaje de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su representante

El dolor por la muerte de Marita también fue compartido por Gladys La Bomba Tucumana, quien compartía representante con Agostini. La cantante de cumbia despidió a su amiga con un triste mensaje en redes sociales.

El mensaje de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su representante

“Mi gran amiga y representante, no puedo creer que hoy tenga que despedirte. Tengo el corazón completamente roto. Le agradezco a Dios el que hayas pasado por mi vida y que me hayas acompañado en los peores momentos”, escribió La Bomba Tucumana con dolor.

Asimismo, la cantante de cumbia habló de la reciente pérdida de su esposo y comentó profundamente conmovida: “No me diste respiro y te fuiste casi con mi amor. Me dejaste rota, mi Mary”.